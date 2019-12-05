Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|05 Aralık 2019 16:00
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Türkmen katılmazken, avukatı hazır bulundu.
Sanık avukatı, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının delil sayılmayacağını, Türkmen'in suçsuz olduğunu savundu.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaada, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı adının "safili" olduğunu, programda ekli kişilerin sanığı "safili at", "aliço", "aturk" gibi isimlerle kaydettiğini ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Türkmen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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