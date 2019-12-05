İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi
|05 Aralık 2019 16:09
|Yazdır
ABD merkezli Bloomberg Business Week dergisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "The Bloomberg 50" listesine aldı. İmamoğlu, listeye Türkiye'den seçilen tek isim oldu.
2019 YILINI TANIMLAYAN İSİMLERDEN OLUŞUYOR
The Bloomberg 50 listesi, "finanstan modaya, teknolojiden ticarete 2019 yılını tanımlayan" isimlerden oluşuyor.
Listede Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Barbadoslu ünlü şarkıcı/girişimci Rihanna gibi 2019'a damga vuran isimler yer aldı.
31 MART SONRASI YAŞANAN SÜREÇ YER ALDI
Bloomberg Business Week, "2019'u 2019 yapan" isimlerle ilgili kısa bilgilendirme yazılarına da internet sitesinde yer verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun Haziran ayında tekrar edilen belediye başkanlığı seçimlerini yüzde 54 oyla kazandığını hatırlatıldığı yazıda, 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan sürece yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kadın Hakları Günü' paylaşımı
05 Aralık 2019 17:00
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan AGİT'e FETÖ uyarısı
05 Aralık 2019 15:17
|Bakan Selçuk: Ceren Özdemir davasına müdahil olacağız
05 Aralık 2019 15:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması
05 Aralık 2019 15:08
|Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak
05 Aralık 2019 14:29
|Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
05 Aralık 2019 14:07
|Soylu'dan 'Ceren Özdemir cinayeti' ile ilgili açıklama
05 Aralık 2019 13:31
|Karayolları Genel Müdürlüğüne yüzde 66 yerli iş makinası
05 Aralık 2019 13:14
|Yılmaz Özdil'den Soner Yalçın'a: Omurgasız saray fedaisi
05 Aralık 2019 13:05
|Yavaş yükselişte, İmamoğlu'nun oyu aynı
05 Aralık 2019 13:03