Posta dağıtım merkezi çalışanları eylemde
|05 Aralık 2019 16:19
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İstanbul Anadolu Yakasındaki PTT dağıtım merkezinde çalışan postacılar, kendilerine mevzuata aykırı şekilde ağır yük taşıtıldığını ve duruma tepki gösterdiklerinde müdürleri tarafından küfür ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek eylem yaptı. İş yeri önünde toplanan çalışanlar kendilerine gösterilen muameleyi protesto etti.
İstanbul Acıbadem'de bulunan PTT dağıtım merkezinde çalışan postacılar, kendilerine mevzuata aykırı şekilde fazla ağır yük taşıtıldığını, bu duruma itiraz ettiklerinde ise müdürleri tarafından küfür ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ettiler. Ayrıca çalışanlar kendilerinin işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini iddia ettiler. Bunun üzerine çalışanlar eylem yapma kararı aldı. İş yapmayı bırakan dağıtım merkezi çalışanları, bugün iş yeri önünde toplandı. Postacılar, kendilerine gösterilen muameleyi eylem yaparak protesto ettiler.
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