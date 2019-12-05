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Mansur Yavaş: Halk Market'in adını değiştireceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Halk Market'in adını değiştireceğiz. Kimseyi ayırt etmeden, yardımları, vereceğimiz kart aracılığıyla dağıtacağız. Yardımda bulunduğumuz ihtiyaç sahipleri, kart sistemi ile istedikleri bakkala gidip istedikleri ürünleri alabilecekler
 05 Aralık 2019 16:22
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Mansur Yavaş: Halk Market'in adını değiştireceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Topluluğu üyeleriyle sohbet programına katıldı.

Beytepe kampüsündeki Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin sorularını da cevaplayan Yavaş, belediye yönetimi hakkında bilgi verdi. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalarına yön verdiğini vurgulayan Yavaş, ekip oluştururken liyakati ön planda tuttuğunu söyledi.

Öğrencilerin ulaşımda yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunun altını çizen Yavaş, "Otobüs sayısı 1540 ve günlük 40 tanesi tamire gidiyor. 200 tanesi de ilçelere hizmet veriyor. Biz geriye kalan 1300 otobüsle hizmet vermeye çalışıyoruz. Otobüs alınacağına dinozor alınmış. Bir giriş kapısına 100 milyon lira harcandı. Şehrin önceliklerini tespit ederken kendi keyfimize göre değil, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda tespit etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Gelin, hep birlikte kenti yönetelim"

Yavaş, belediye iştiraklerinin kendi arasında, vatandaşların da belediye ile arasındaki iletişimi güçlendirmek için mobil uygulama hazırladıklarını belirterek, Ankara'yı ortak akılla yönetmek istediğini kaydetti.

Öğrencilerden, yakın zamanda hayata geçecek mobil uygulamaya sahip çıkmalarını isteyen Yavaş, "Mavi Masa uygulamasını mobil hale getirdiğimiz zaman, 30 bin olan personel sayımız 300 bini bulacak. Madem sizlerin parasını kullanıyorsak o zaman siz de yönetime katılın, eksikleri gösterin. Projelerinizi sunun ve bize yol gösterin. Gelin, hep birlikte kenti yönetelim." dedi.

- "Halk marketin adını değiştireceğiz"

Kırsal kalkınma modeliyle köylerde tarımı destekleyeceklerini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Polatlı'da soğan, Beypazarı'nda havuç ve Ayaş'ta domates yetişiyor. Yine Ankara'nın her yerinde tarım var. Ama biz, halen buğdayı ya da tarım ürünlerinin birçoğunu dışarıdan getirir hale geldik. Büyük bir potansiyelimiz var. Bununla ilgili köy muhtarlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşmeli üreticiliği hayata geçirdiğimizde, köylerde kalkınmayı başlatmış olacağız.

Bu arada, Halk Market'in adını değiştireceğiz. Kimseyi ayırt etmeden, yardımları, vereceğimiz kart aracılığıyla dağıtacağız. Yardımda bulunduğumuz ihtiyaç sahipleri, kart sistemi ile istedikleri bakkala gidip istedikleri ürünleri alabilecekler."

Etkinliğe, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Anadolu Ajansı
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