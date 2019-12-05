Fatih Terim'in Arda Turan planı belli oldu
|05 Aralık 2019 16:20
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Kariyerini Başakşehir'de sürdüren ve uzun süredir kendi takımında da 11'den uzak olan 32 yaşındaki futbolcu, eski hocası Fatih Terim'in elini öperek yeniden gündeme gelmişti.
Hamle oyuncusu olarak düşünüyor
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında maliyetsiz bir şekilde Florya'ya dönebileceği konuşulan Arda'nın, muhtemel transferinde ilk 11'den ziyade, hamle oyuncusu olarak düşünüldüğü öğrenildi.
10 numaralı forma verilmeyecek
Galatasaray yönetiminin, tecrübeli futbolcuya 10 numaralı formanın verilmesi gibi bir planın bulunmadığı da gelen haberler arasında.
Nasıl karşılanacak
Galatasaray taraftarının son Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra ıslıkladığı Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı kulübe imza atması halinde nasıl karşılanacağı da merak konusu.
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