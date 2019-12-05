RTÜK'ten Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı
RTÜK Başkanı Şahin: Haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren'i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir
|05 Aralık 2019 17:08
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet gösterilmesini istedi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ceren Özdemir'in canice katledilmesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı.
Cinayetin herkesi derinden yaraladığını belirten Şahin, "Haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren'i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
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