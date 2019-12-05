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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 05 Aralık 2019 17:15
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7400 5,7410 5,7540 5,7550
Avro 6,3770 6,3780 6,3900 6,3910
Sterlin 7,4950 7,5330 7,5260 7,5640
İsviçre Frangı 5,7980 5,8270 5,7960 5,8240
ANKARA
ABD Doları 5,7100 5,7700 5,7250 5,7850
Avro 6,3200 6,3900 6,3450 6,4150
Sterlin 7,4130 7,5600 7,4850 7,6390
Anadolu Ajansı
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