Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|05 Aralık 2019 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7400
|5,7410
|5,7540
|5,7550
|Avro
|6,3770
|6,3780
|6,3900
|6,3910
|Sterlin
|7,4950
|7,5330
|7,5260
|7,5640
|İsviçre Frangı
|5,7980
|5,8270
|5,7960
|5,8240
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7100
|5,7700
|5,7250
|5,7850
|Avro
|6,3200
|6,3900
|6,3450
|6,4150
|Sterlin
|7,4130
|7,5600
|7,4850
|7,6390
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