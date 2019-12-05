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Santrale filtreyi erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği, dijital hizmet vergisi yasası "Termik Santrallere filtre takılması" zorunluluğunu yaklaşık 2.5 yıl erteleyen 50. Maddesi çıkarılarak Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
 05 Aralık 2019 17:26
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Santrale filtreyi erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği, dijital hizmet vergisi yasasının "Termik Santrallere filtre takılması" zorunluluğunu yaklaşık 2.5 yıl erteleyen 50. Maddesi çıkarılarak Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Meclisin 'termik santral düzenlemesi' çıkmış bir şekilde kabul ettiği 'dijital hizmet vergisi' adını taşıyan yasa yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Memurlar.Net
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