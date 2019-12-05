Hastanede 'kırmızı alana' sokmayan güvenlik görevlisini dövdüler
|05 Aralık 2019 17:32
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İddialara göre, geçen hafta İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta kırmızı alanda, acil müdahaleye alındı. Ancak hasta yakınları, riskli vakaların alındığı 'kırmızı alan' olarak nitelendirilen bölgeye girmek istedi. Güvenlik görevlisi Harun Ece ise duruma engel oldu.
Bu olaydan 2 gün sonra Harun Ece, eşi ve çocuğunu da yanına alarak, pazara gitmek için evden çıktı. Bu sırada 15-20 kişilik bir grup, "Sen bizi hastamızın yanına neden almadın?" diyerek, Ece'ye saldırdı. Başından yaralanan Harun Ece, görev yaptığı hastaneye götürülerek, tedavi edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bugün İskenderun Devlet Hastanesi önünde toplanan Hak-iş Konfederasyonu'na bağlı Öz-Güven-Sen Sendikası üyeleri olaya tepki gösterdi.
Sendikanın İl Başkanı Faruk Keleş, güvenlik görevlileri ile sağlık çalışanlarının hiç bir ayrım yapmadan hastalara en üst düzeyde sağlık ve güvenlik hizmeti sunmak için ciddi fedakarlıklar, sorumluluklar üstlenerek, görev ifa ettiklerini belirtti.
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