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Gazeteci Özgentürk'ün 7,5 yıla kadar hapis istendi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Twitter hesabındaki bazı paylaşımlara ilişkin olarak "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakim karşısına çıktı. Savcı, ilk duruşmada mütalaasını açıklayarak yazar Özgentürk hakkında "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti
 05 Aralık 2019 17:41
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Gazeteci Özgentürk'ün 7,5 yıla kadar hapis istendi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Işıl Özgentürk katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"İHBAR EDENİN YAZDIKLARIMDAN HABERİ YOK, BEN BARIŞSEVERİM"

Duruşmada sanık Işıl Özgentürk savunma yaparak, "Yaşamım boyunca kitap yazmış, film cevirmiş, film atölyeleri işletmiş ve ömrümün 50 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi'nde röportaj muhabiri ve köşe yazarı olarak çalışan biriyim. Beni ihbar edenin ne yazdıklarımdan ne de kitaplarımdan, filmlerimden haberi var. Sadece ihbar etmiş. Ben dünyanın ve Türkiye'nin her yerine gittim. Gördüklerimi yaşadıklarımı gerek gazetemde gerekse kitaplarımda anlattım. Ben bir barışseverim. Ben ülkesini seven bir gazeteciyim. Dava konusu paylaşımlarım suç değildir" dedi.

1,5 YILDAN 7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Twitter hesabından 6 Eylül 2015 ve 4 Nisan 2015 tarihlerinde yaptığı paylaşımları nedeniyle, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gazeteci, yazar Işıl Özgentürk'e 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"HAYATIM BOYUNCA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDA OLDUM"

Savcının mütalaası üzerine söz alan gazeteci yazar Işıl Özgentürk, "Mütalaayı dinlediğimde ben kendimi korkutucu bir insan gibi gördüm. Paylaşımlarım çarpıtılıyor, mütalaayı kabul etmiyorum. Terör örgütü propagandası yapmadım. Hayatım boyunca terör örgütlerinin karşısında oldum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık avukatları savcının mütalaası üzerine esas hakkında yazılı savunma yapabilmek için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esas hakkında savunma yapabilmek için süre verdi. Sanık gazeteci yazar Işıl Özgentürk'ün duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
DHA
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