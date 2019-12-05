1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fikirtepe'de metrobüsler çarpıştı

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
 05 Aralık 2019 17:49
Yazdır
Fikirtepe'de metrobüsler çarpıştı

Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. Metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı. İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti
05 Aralık 2019 18:28		 Dikkatli esnaf Ceren Özdemir'in katilinin yakalanmasına katkı sağladı
05 Aralık 2019 17:51
Gazeteci Özgentürk'ün 7,5 yıla kadar hapis istendi
05 Aralık 2019 17:41		 Hastanede 'kırmızı alana' sokmayan güvenlik görevlisini dövdüler
05 Aralık 2019 17:32
Ceren Özdemir cinayetine ilişkin olumsuz paylaşıma gözaltı
05 Aralık 2019 16:40		 KYK yurdunda güvenlik müdürü, 2 kadın görevliyi darp etti
05 Aralık 2019 15:25
Ceren Özdemir'in katili tutuklandı
05 Aralık 2019 15:13		 Alparslan Kuytul tahliye edildi
05 Aralık 2019 15:12
Maaşının son kalan kısmı çalınan anne, 'Bir ay nasıl geçineceğiz' diye ağladı
05 Aralık 2019 14:33		 Trafik kazasında acı tesadüf
05 Aralık 2019 13:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:51 - THY'den yeni bir şehre daha sefere başlıyor18:48 - 'Cambridge Camisi yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap'18:40 - Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi18:34 - 'PISA sonuçları eğitimde kaliteli büyümeye işaret ediyor'18:32 - Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı18:28 - Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti18:25 - FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması operasyonunda 2 kişi tutuklandı18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:13 - FETÖ'nün sözde 'Gümüşhane il imamı' tutuklandı18:05 - Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı
17:51 - Dikkatli esnaf Ceren Özdemir'in katilinin yakalanmasına katkı sağladı17:49 - Fikirtepe'de metrobüsler çarpıştı17:41 - Gazeteci Özgentürk'ün 7,5 yıla kadar hapis istendi17:37 - CHP'li Özel: Devlet Bahçeli affı rafa kaldırıyor17:32 - Hastanede 'kırmızı alana' sokmayan güvenlik görevlisini dövdüler17:29 - Altında gün sonu fiyatları17:26 - Santrale filtreyi erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
KYK yurdunda güvenlik müdürü, 2 kadın görevliyi darp etti
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir tarafta halk,bir tarafta sermaye 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
Renkli 3
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
vadideki zambak 1
sahte peygamber 7
idam cezası 1
Sevgili sözlük 2
Mudanya 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam