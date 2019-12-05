1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, kış mevsimi dolayısıyla yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarırken, bu olumsuzların ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi
 05 Aralık 2019 18:05
Yazdır
Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, kış mevsimi dolayısıyla yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarırken, bu olumsuzların ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yoğun kar yağışı alan Pozantı (Tekir) ve Mut (Sertavul) mevkilerinde, trafik akışının sürekliliğini sağlamak ve kaza riskini en aza indirmek için yolun bakım ve onarımından sorumlu olan Karayolları Bölge Şube Müdürlüğü ile devamlı koordine sağlanarak gizli buzlanmayı önlemek, yol güzergahını devamlı açık tutmak üzere tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılacağı belirtildi. Herhangi bir olumsuzlukta karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla kurtarıcı/çekicilerin güzergah üzerinde uygun yerlerde bulundurulmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, yoğun kar yağışı alan bölgelerde buzlanma, çığ, heyelan gibi nedenler ile yolun trafiğe kapanması durumlarda, araçları ile seyir halinde olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güzergah üzerinde uygun görülen dinlenme tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşlara ait tesislerde, yol trafiğe açılıncaya kadar bekletilerek karayollarına çıkışlarına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Mersin'den çevre illere seyahat eden sürücülerin, 'Yaşam için kısa bir mola' sloganı ile oluşturulan yaşam tünellerinde ve kontrol noktalarında durdurularak, özellikle yol durumları, kış lastiği, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları yönünde bilgilendirileceği kaydedilen açıklamada, "Görevlilerimizce yapılan denetimlerde, özellikle ağır tonajlı yük taşıyan araçların yüklerinin yola dökülmesini engellemek amacıyla kapatılması sağlanarak, trafik yoğunluğunun artığı bölgelerde de gerek görülmesi halinde trafik normale dönünceye kadar uygun noktalarda bekletilmesi sağlanacaktır. Tekir ve Sertavul güzergahlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yolun trafiğe kapanması durumunda, çevre il ve ilçeler ile koordine sağlanarak, yol açılıncaya kadar otogar noktalardan uzun yol araçlarının hareket etmeleri engellenecektir" ifadelerine yer verildi.

Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kazaların yoğun olarak yaşandığı GMK Bulvarı ve D-400 Karayolu üzerinde trafik akışının sürekliliğini sağlamak ve kaza riskini en aza indirmek için bu güzergahta denetimlere ağırlık verileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Ayrıca yolun bakım ve onarımından sorumlu olan kuruluş ile sürekli irtibat halinde olunacaktır. Mersin Otobüs Terminalinde giriş-çıkış yapan şehirlerarası otobüslerin denetimlerine ağırlık verilecek olup, özellikle 'kış lastiği kullanma zorunluluğu' hususu üzerinde durulacaktır. İlimiz giriş ve çıkış noktalarında, ağır tonajlı taşıtlar üzerinde denetimlerimiz arttırılacak, hava şartlarının olumsuz etkilediği güzergah ve zaman dilimlerinde trafik normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlere çektirilecektir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi
05 Aralık 2019 18:40		 'KYK yurdunda darp' iddiasına açıklama
05 Aralık 2019 16:26
Mansur Yavaş: Halk Market'in adını değiştireceğiz
05 Aralık 2019 16:22		 Orta Karadeniz için buzlanma ve don uyarısı
05 Aralık 2019 15:19
Pes dedirten 112 çağrıları: Fazla sayıda ölü var, ambulans istiyoruz
05 Aralık 2019 14:41		 İşsizler işsizlikten, onlar eleman bulamamaktan şikayetçi
05 Aralık 2019 14:19
Tarihi camiye metal çatı, tepki çekti
05 Aralık 2019 14:05		 İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı
05 Aralık 2019 13:35
Tarla sahibi davayı kazandı, yol değişti
05 Aralık 2019 09:17		 İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı
04 Aralık 2019 23:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:51 - THY'den yeni bir şehre daha sefere başlıyor18:48 - 'Cambridge Camisi yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap'18:40 - Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi18:34 - 'PISA sonuçları eğitimde kaliteli büyümeye işaret ediyor'18:32 - Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı18:28 - Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti18:25 - FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması operasyonunda 2 kişi tutuklandı18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:13 - FETÖ'nün sözde 'Gümüşhane il imamı' tutuklandı18:05 - Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı
17:51 - Dikkatli esnaf Ceren Özdemir'in katilinin yakalanmasına katkı sağladı17:49 - Fikirtepe'de metrobüsler çarpıştı17:41 - Gazeteci Özgentürk'ün 7,5 yıla kadar hapis istendi17:37 - CHP'li Özel: Devlet Bahçeli affı rafa kaldırıyor17:32 - Hastanede 'kırmızı alana' sokmayan güvenlik görevlisini dövdüler17:29 - Altında gün sonu fiyatları17:26 - Santrale filtreyi erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
KYK yurdunda güvenlik müdürü, 2 kadın görevliyi darp etti
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
why 3
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 6
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
Renkli 3
yanlış okumalar 1
şef 2
Sevgili sözlük 2
idam cezası 1
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 3
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam