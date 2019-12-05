FETÖ'nün sözde 'Gümüşhane il imamı' tutuklandı
|05 Aralık 2019 18:13
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Trabzon'da yakalanan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" Mustafa Güllü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, eşi A.G. ile Ortahisar ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan ve örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" olduğu öğrenilen Güllü, getirildiği Gümüşhane Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Güllü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan Güllü'nün eşi A.G'nin de Trabzon'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında "ByLock" kullandığı, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve kapatılan örgüte ait şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen, FETÖ dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Güllü, eşi A.G. ile birlikte kaldığı hücre evinde 2 Aralık'ta yakalanmış, evde yapılan aramada farklı isimler üzerine düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
05 Aralık 2019 18:32
|FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması operasyonunda 2 kişi tutuklandı
05 Aralık 2019 18:25
|Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
05 Aralık 2019 16:45
|İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliğinden 10 yıl hapis
05 Aralık 2019 16:29
|FETÖ'den aranan 2 firari tutuklandı
05 Aralık 2019 16:15
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
05 Aralık 2019 16:00
|FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar tarihi belli oldu
05 Aralık 2019 15:50
|Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerin tutukluluğuna devam
05 Aralık 2019 15:44
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
05 Aralık 2019 15:21
|Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza indirimi
05 Aralık 2019 14:36