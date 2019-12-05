1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kazancıyla 108.658,98 puandan tamamladı
 05 Aralık 2019 18:21
Yazdır
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kazancıyla 108.658,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 957,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile spor oldu.

Açılışta 108.200 direncini aşan BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki olumlu havaya paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, 108.200 direncinin üzerinde günlük ve haftalık kapanışların endeksin yukarı yönlü hareketi için önemli olduğunu vurguladı.

Yarın yurt dışında, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde 111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altında gün sonu fiyatları
05 Aralık 2019 17:29		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
05 Aralık 2019 17:15
Merkez Bankası rezervleri azaldı
05 Aralık 2019 14:57		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
05 Aralık 2019 13:12
Çeyrek altın ne kadar?
05 Aralık 2019 12:31		 Gün ortası döviz fiyatları
05 Aralık 2019 12:13
Gram altın 273 lira seviyelerinde
05 Aralık 2019 11:08		 Borsa güne yükselişle başladı
05 Aralık 2019 10:16
Güne başlarken döviz fiyatları
05 Aralık 2019 09:41		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
04 Aralık 2019 18:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:51 - Türk Hava Yolları'ndan yeni bir şehre daha sefer18:48 - 'Cambridge Camisi yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap'18:40 - Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi18:34 - 'PISA sonuçları eğitimde kaliteli büyümeye işaret ediyor'18:32 - Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı18:28 - Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti18:25 - FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması operasyonunda 2 kişi tutuklandı18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:13 - FETÖ'nün sözde 'Gümüşhane il imamı' tutuklandı18:05 - Emniyetten sürücülere yağışlı yol uyarısı
17:51 - Dikkatli esnaf Ceren Özdemir'in katilinin yakalanmasına katkı sağladı17:49 - Fikirtepe'de metrobüsler çarpıştı17:41 - Gazeteci Özgentürk'ün 7,5 yıla kadar hapis istendi17:37 - CHP'li Özel: Devlet Bahçeli affı rafa kaldırıyor17:32 - Hastanede 'kırmızı alana' sokmayan güvenlik görevlisini dövdüler17:29 - Altında gün sonu fiyatları17:26 - Santrale filtreyi erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
KYK yurdunda güvenlik müdürü, 2 kadın görevliyi darp etti
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasak 2
vadideki zambak 1
Appo 2
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 3
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 5
şikayet kutusu 3
sosyal deney 3
ferdi kadıoğlu 1
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
bulgurlama 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam