FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması operasyonunda 2 kişi tutuklandı
|05 Aralık 2019 18:25
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Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski çalışan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kurum çalışanı 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden M.O. ve İ.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı kararı
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