Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı
|05 Aralık 2019 18:32
|Yazdır
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Mazlum H, Halış B ve Muhammet Ş'nin kendi adları ile kullandıkları Facebook hesaplarından, terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum H, Halış B. ve Muhammet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Sincan Cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması operasyonunda 2 kişi tutuklandı
05 Aralık 2019 18:25
|FETÖ'nün sözde 'Gümüşhane il imamı' tutuklandı
05 Aralık 2019 18:13
|Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
05 Aralık 2019 16:45
|İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliğinden 10 yıl hapis
05 Aralık 2019 16:29
|FETÖ'den aranan 2 firari tutuklandı
05 Aralık 2019 16:15
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
05 Aralık 2019 16:00
|FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar tarihi belli oldu
05 Aralık 2019 15:50
|Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerin tutukluluğuna devam
05 Aralık 2019 15:44
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
05 Aralık 2019 15:21
|Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığına ceza indirimi
05 Aralık 2019 14:36