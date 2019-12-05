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Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine kurulacak olan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın devrilme anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi
 05 Aralık 2019 18:40
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Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine kurulacak olan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın devrilme anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kandıra-İzmit Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra ilçesine bağlı Çamkonak Mahallesi'ne kurulan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır, kavşakta manevra yaptığı sırada denge bozulması sonucu yan yattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla tır ve tribün kanadı kaldırılarak yoluna devam ederken kaza nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kanat yüklü tırın manevra sırasında devrilmesi ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kavşakta manevra yaparak gideceği yöne doğru dönmeye çalışan tribün kanadı yüklü tır, kanadın arka kısmını taşıyan bölümde yaşanan denge kaybı sonrası yan yatıyor. Görüntülerin devamında ise araca manevra yaptırmak isteyen görevliler devrilen aracın ardından diğer sürücüleri uyarıyor.


Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi
İhlas Haber Ajansı
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