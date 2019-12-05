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THY'den yeni bir şehre daha sefere başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), dünyada kuzey ışıklarının izlendiği en önemli noktalardan biri olan Finlandiya'nın Rovaniemi kentine tarifeli uçuşlara başladı
 05 Aralık 2019 18:51
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THY'den yeni bir şehre daha sefere başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), dünyada kuzey ışıklarının izlendiği en önemli noktalardan biri olan Finlandiya'nın Rovaniemi kentine tarifeli uçuşlara başladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın bu ülkedeki ikinci uçuş noktası, Rovaniemi kenti oldu.

Rovaniemi direkt seferleri Salı, Perşembe, Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

348 uçağı bulunan ve filosunu sürekli genişleten Türk Hava Yolları, açtığı Rovaniemi hattıyla, uçuş ağını 317 şehre yükseltti.

THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, hat açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1988 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye ilk seferini düzenleyen ve bugün dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi, Türk Hava Yolları olarak Rovaniemi'ye uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kuzey ışıklarının en iyi gözlemlendiği noktalar arasında yer almasından dolayı popüler kış destinasyonlarından olan Rovaniemi'ye haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyeceklerini aktaran Birdal, "Avrupa Birliği üye ülke taşıyıcıları dışında tarifeli sefer düzenleyen ilk hava yolu ve ayrıca yine bu güzergahta business sınıf ürün sunacak tek hava yolu şirketi olarak, 126 ülkede 317 şehre sağladığımız kapsamlı bağlantı olanağı ile misafirlerimizi bu özel şehri deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Rovaniemi kuzey ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan biri

Kuzey kutup çizgisi üzerinde yer aldığından Rovaniemi kuzey ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan biri olarak kabul ediliyor.

Kış aktivitelerinin çeşitliliği ve kuzey ışıklarının en iyi deneyimlendiği noktalardan biri olması sebebiyle en popüler kış turizmi destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alan Rovaniemi, dünyanın birçok noktasından gelen misafirlere doğa dostu cam iglo tasarımlı ve buzdan otelleri ile konaklamada da farklı alternatifler sunuyor.

Anadolu Ajansı
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