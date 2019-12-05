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'100 bin kişi ASELSAN'da çalışmak için başvurdu'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde(OMÜ) düzenlenen "ASELSAN'ın Yerlileşme ve Millileşmedeki Rolü" konferansında konuşan ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "ASELSAN'ın insan kaynakları departmanında şu anda havuzda 100 bin başvuru var" dedi
 05 Aralık 2019 18:57
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'100 bin kişi ASELSAN'da çalışmak için başvurdu'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde(OMÜ) düzenlenen "ASELSAN'ın Yerlileşme ve Millileşmedeki Rolü" konferansında konuşan ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "ASELSAN'ın insan kaynakları departmanında şu anda havuzda 100 bin başvuru var" dedi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferans OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in konuşması ile başladı. Bilgiç, "Türkiye'de son yıllarda özellikle öne çıkan önemli kuruluşlarımız var. Bu kurumlarımızdan biri de ASELSAN. Özellikle savunma sanayinde başlayan bu çalışmalar meyvelerini çok daha geniş ve değişik alanlarda da vermeye başladı ve gelecek adına ümitlerimizi artırmakta. Çünkü dışa bağımlılıktan kurtulabildiğimiz oranda da özgürleşebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"İnsan kaynakları departmanında şu anda havuzda 100 bin başvuru var"

"ASELSAN'ın Yerlileşme ve Millileşmedeki Rolü" konferansında öğrenci ve iş adamları ile buluşan Prof. Dr. Haluk Görgün, "Harvard Business Review ASELSAN'ı Türkiye'de mühendislerin özellikle en çok çalışmak istediği şirket olarak ifade etti. Burada birçok öğrenci var. Bu sizin cesaretini kırmak olarak anlaşılmasın ben cesaretlendirmek ve işinizi daha iyi yapabilmeniz için söylüyorum. ASELSAN'ın insan kaynakları departmanında şu anda havuzda 100 bin başvuru var. En iyilerin en iyisini almak durumundayız en iyi olmak için" diye konuştu.

"7422 personelin yüzde 59'u yaklaşık 5 bin kişi belki biraz üzeri mühendis"

"ASELSAN'ın 7422 personeli var" diyen Genel Müdür Görgün şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızın yüzde 59'u mühendis yani ASELSAN aslında bir mühendislik şirketi. 7422 personelin yüzde 59'u yaklaşık 5 bin kişi belki biraz üzeri mühendis. Yüzde 29'u teknik eleman, yüzde 7'si diğer fakülte, yüzde 5'i ise diğer personel. Yüksek lisans ve lisans derecesine sahip olan çalışanlarımızın oranı yüzde 70, diğer personelimizin sayısı ise yüzde 30 seviyesinde. Normalde sanayiye, üretim şirketlerine hatta teknoloji şirketlerine gittiğinizde 'beyaz yaka' olarak adlandırılan oranın yüzde 30- 35'lerde olması iyi rakam olarak ifade edilir. Bunun 2 katından fazla ASELSAN'ın beyaz yakası var."

"Bu sene inşallah 2 milyar doların üzerinde ciro ve 300 milyon doların üzerinde de ihracatla kapatıyor olacağız"

Geçen seneki ciro ve ihracat rakamlarını paylaşan Haluk Görgün, "Burada geçen senenin rakamlarını paylaşmak istedim sizinle. Bu sene Allah'a çok şükür bu rakamların çok daha üstünde hasılatla ciroyla kapatıyor olacağız. Ama geçen seneki ramlar dahi çok çarpıcı. Geçen seneyi 1,8 milyar dolar ile ASELSAN kapattı ve ihracatı da 220 milyon dolardı. Bu sene inşallah 2 milyar doların üzerinde ciro ve 300 milyon doların üzerinde de ihracatla kapatıyor olacağız" diyerek hedef büyüttü.

Konferansın sonunda Rektör Bilgiç ve Vali Osman Kaymak tarafından Haluk Görgün'e fidan sertifikası verildi.

Konferansa Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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