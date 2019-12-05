1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
 05 Aralık 2019 19:03
Yazdır
Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'ye örnek olacak proje ders başı yaptı
05 Aralık 2019 19:51		 SETA, PISA sonuçlarında kız çocuklarının başarısına dikkati çekti
05 Aralık 2019 11:15
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
04 Aralık 2019 22:30		 'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
04 Aralık 2019 22:08
Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret
04 Aralık 2019 20:14		 ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu
04 Aralık 2019 13:18
Türkiye, 2018 PISA'da, 3 alanda iyileştirme sağlayan tek ülke
04 Aralık 2019 13:04		 Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
03 Aralık 2019 11:20
Profesör Aghayev, 'tek millet iki devlet' misyonunu yaşatıyor
02 Aralık 2019 20:58		 Sivas'ta öğrencilere yönelik izleme sınavı yapıldı
01 Aralık 2019 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Kadın belediye başkanı azmiyle herkese örnek oluyor20:27 - ABD'de 3 Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi20:23 - İntihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek20:19 - Yağ yakan 'sıfır otomobil' için yenisiyle değişim kararı20:15 - Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor20:11 - '10 yıl içinde robotlar en yakın arkadaşımız olacak'20:07 - MAK ekibinde yer alan eski astsubay savunma yaptı20:03 - Türk Kahvesi'nin püf noktaları19:59 - Haliç için hayati projede yeni adım19:55 - Bakan Selçuk: Şule Çet davasında istinafa gideceğiz
19:51 - Türkiye'ye örnek olacak proje ders başı yaptı19:47 - Markette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti19:43 - 'Herkes akıllı olacak' diyen maganda tutuklandı19:39 - Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sürüyor19:35 - Rektör'den konservatuvar öğrencisine burs sözü19:31 - Doktor, öldürdüğü anestezi uzmanını tehdit etmiş19:27 - Üniversite öğrencisi siyanürü internetten almış19:23 - Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
KYK yurdunda güvenlik müdürü, 2 kadın görevliyi darp etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnız kalan yazar 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 5
yanlış okumalar 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
şekerpare 4
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 4
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
Capgras sendromu 1
hiç uğraşamam 3
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam