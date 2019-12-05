Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
|05 Aralık 2019 19:03
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
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