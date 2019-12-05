Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi

ATV'NİN DİZİSİNDE KRİZ! BAŞROL OYUNCUSU BAŞKA DİZİ İLE ANLAŞTI ATV'deki yeni sezon dizilerinden olan Kimse Bilmez'den flaş bir haber geldi. Dizinin başrol oyuncularından ve hikayenin kilit isimlerinden biri olan oyuncu diziden ayrıldı, başka bir dizi ile anlaştı.