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Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi
 05 Aralık 2019 19:23
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Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi
Anadolu Ajansı
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