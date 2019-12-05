Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi
|05 Aralık 2019 19:23
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