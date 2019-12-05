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Rektör'den konservatuvar öğrencisine burs sözü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı piyano bölümü öğrencisi Muhammed Güzel, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti
 05 Aralık 2019 19:35
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Rektör'den konservatuvar öğrencisine burs sözü

Henüz 3 yaşındayken sokağa terk edilen ve sağ ayak parmakları kangren nedeniyle kesilen konservatuvar öğrencisi Muhammed Güzel için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir burs sözü verdi.

ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi 20 yaşındaki Muhammed Güzel, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Güzel'e çeşitli alanlarda başarılar elde eden öğrencilerden Dilay Oygür ve Yasemin Perşembe de eşlik etti.

Gazetecilere açıklama yapan Aldemir, üniversite ailesinin gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Muhammed Güzel'in dramatik ve başarılarla dolu bir yaşamı olduğunu aktaran Aldemir, şunları söyledi:

"Hayatta çok başarılı olan insanların geçmişte zorlukları tırnaklarıyla geçen, atlatan insanlar olduğu dikkat çekecektir. Bu gençlerimizi bu anlamda gerçekten tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Onlarla gururlanıyorum. Biz devleti temsilen buradayız. Devletin iktisattaki karşılığı babadır. Baba evlatlarının arasında eşitliği sağlamak zorundadır. Biz de bu gençlerimize elimizden geldiği kadar destek olacağız. Muhammed'e de burs vereceğiz."

- Muhammed Güzel'in hikayesi

İstanbul Ataşehir'de bir çöp konteynerinin yanında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Güzel, kangren nedeniyle sağ ayak parmaklarını kaybetmiş ve hayatına devlet korumasında devam etmişti.

Güzel, ilkokulda müzik öğretmeni Dilek Sabak'ın kulağındaki ritim duygusunu fark etmesiyle piyanoya yönelmiş, Kırklareli Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra da ADÜ Devlet Konservatuvarını kazanmıştı.

Müziğin yanında yüzmeyle de ilgilenen Güzel, katıldığı müsabakalarda 28 madalya kazanmıştı.
Anadolu Ajansı
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