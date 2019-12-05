1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Herkes akıllı olacak' diyen maganda tutuklandı

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünden otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş açan ve yanındaki kadına "Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi'ni çek" diye bağıran Emrullah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah K.'nın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
 05 Aralık 2019 19:43
Yazdır
'Herkes akıllı olacak' diyen maganda tutuklandı

Otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden şüpheli Emrullah K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheli, "Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, silahın kurusıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı'nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin "Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi'ni çek, Çağlayan Adliyesi'ni çek, çek adliyeyi" şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrullah K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı
04 Aralık 2019 20:34		 Cesetle yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı
04 Aralık 2019 19:23
Emeklinin maaşını çalan şüpheli tutuklandı
01 Aralık 2019 19:54		 Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı
01 Aralık 2019 17:48
Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı
01 Aralık 2019 17:18		 Personel müdürü, cinsel saldırıdan tutuklandı
30 Kasım 2019 20:13
Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis cezası
30 Kasım 2019 19:19		 'Seyyar dişçi' tutuklandı!
28 Kasım 2019 22:33
Dolandırıcılık suçundan aranan avukat tutuklandı
27 Kasım 2019 20:17		 'Baltalı sürücü'nün cezası belli oldu
27 Kasım 2019 14:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - İntihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek20:19 - Yağ yakan 'sıfır otomobil' için yenisiyle değişim kararı20:15 - Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor20:11 - '10 yıl içinde robotlar en yakın arkadaşımız olacak'20:07 - MAK ekibinde yer alan eski astsubay savunma yaptı20:03 - Türk Kahvesi'nin püf noktaları19:59 - Haliç için hayati projede yeni adım19:55 - Bakan Selçuk: Şule Çet davasında istinafa gideceğiz19:51 - Türkiye'ye örnek olacak proje ders başı yaptı19:47 - Markette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
19:43 - 'Herkes akıllı olacak' diyen maganda tutuklandı19:39 - Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sürüyor19:35 - Rektör'den konservatuvar öğrencisine burs sözü19:31 - Doktor, öldürdüğü anestezi uzmanını tehdit etmiş19:27 - Üniversite öğrencisi siyanürü internetten almış19:23 - Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi19:19 - 15 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu19:15 - Seyir halinde kendini vurdu, otomobili kaymakamın aracına çarptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
KYK yurdunda güvenlik müdürü, 2 kadın görevliyi darp etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sahte peygamber 7
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 4
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
hastalık hastası 3
kabakulak 2
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 5
patlamış mısır 1
Capgras sendromu 1
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam