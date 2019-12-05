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'10 yıl içinde robotlar en yakın arkadaşımız olacak'

Robotlar 10 yıl gibi kısa sürede insanların yol arkadaşı, sohbet arkadaşı, alışveriş arkadaşı, iş arkadaşı olabilecek. Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Savaş Dilibal, robotların üretilme amacına göre hareket ettiğini belirterek "Robotu yalan söylemesi yönünde kurgularsak, tamamen yalan konuşacaktır" dedi.
 05 Aralık 2019 20:11
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'10 yıl içinde robotlar en yakın arkadaşımız olacak'

Robotlar gün geçtikçe hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yakın zamanda iletişim kurabilecek hatta arkadaş bile olabileceğiz. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Savaş Dilibal, robotik sistemlerdeki son gelişmeleri ve gelecekte bizi nelerin beklediğini anlattı. Endüstri 4.0'ın en önemli bileşenlerinden birinin robotik sistemler olduğunu aktaran Doç. Dr. Dilibal, "Otomatik çalışan robotlardan şu anda yarı otonom ve otonom robotlara doğru bir kayma var. Sağlıktan eğitime kadar pek çok farklı alanda çalışmalar yapacak robotlara ihtiyaç var. Bu çalışmaların olması için öğrenebilen robotların, kendi kendine hareket edebilen otonom sisteme doğru kayması gerekiyor, geride kalmamak için süreci de iyi takip etmeliyiz" dedi.

"ROBOTLAR DAVRANIŞLARIMIZI ANLAYABİLECEK"

1990 yılından sonra seri ve kaliteli üretimin gerçekleşmesini sağlayan robotik sistemlerin önünün açıldığını aktaran Doç. Dr. Dilibal, "Robotların hayatımıza girmesi için 50 yıl uzun bir süre, teknoloji çok hızlı ilerliyor, 5-10 yıl içinde belki de en yakın arkadaşımız bir robot olacak. Bizim karakterimizi, davranışlarımızı anlayabilen ona göre kendi tavırlarını analiz eden robotları önümüzdeki yıllarda hayatımızda göreceğiz" diye konuştu.

Teknoloji alanındaki gelişmelerin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Doç. Dr. Dilibal, "Sensör teknolojisindeki her gelişme robotların çevresiyle çok daha ileri seviyede iletişim halinde olmasını sağlıyor. Bununla birlikte, ileri yapay zeka algoritmalarının gelişmesi robotların daha hızlı düşünmesini sağlıyor. Görüntü işleme alanındaki gelişmeler robotların sizi daha iyi görmesini ve ona göre kendi davranışını belirlemesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

İnsanlarla robotların aynı ortamlarda çalışacağını, vakit geçireceğini söyleyen Doç. Dr. Dilibal, "Robot psikolojisi alanında çalışacak kişiler olacaktır. Belki de işler çok daha kolay olacak, günümüzde yalnızlaşan insanın yalnızlığının önüne geçmek için birtakım robotik sistemler geliştirilebilir. Psikolojik olarak bizi rahatlatabilirler. Büyük resme baktığınız zaman sizinle aynı ortamı paylaşacak, sizin ne düşündüğünüzü, duygularınızı anlayabilecek robotlarla yaşayacağız. Gün be gün böyle akıllı sistemlere yaklaşıyoruz" dedi.

"ROBOTLAR YALANCI DA OLABİLİR"

Robotların her alanda insanların hayatını kolaylaştıracağını aktaran Doç. Dr. Dilibal, "İnsanların robotları çözdüğü gibi robotlar da insanları çözmeye başladı. Bu belli bir zaman sonra birbirini daha iyi anlamaya kadar gidecek. Yalnızlaşan bu dünyada belki de birçoğumuzun psikolojisini olumlu yönde etkileyecek. Robotları nasıl kurgularsak, yapmasını istediğimiz hareketleri yapay zeka olarak yazılıma nasıl dökersek, algoritma sistemleriyle o şekilde karşılık verir. Örneğin, robotu yalan söylemesi yönünde kurgularsak, tamamen yalan konuşacaktır. Burada önemli olan robotun insanlığa faydalı olan bir şey yapmasıdır. Robotlar bir taraftan insanlarla arkadaş olurken diğer taraftan üretim teknolojisinde, seri imalatta aktif olarak rol alıyor. Her alanda insanların hayatını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunabiliyor" diye konuştu.
DHA
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