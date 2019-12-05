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Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor

Dünyaca ünlü markalar taklit edilerek yapılan çanta ve cüzdanlar, sosyete pazarlarında astronomik fiyatlara satılıyor.
 05 Aralık 2019 20:15
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Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor
DÜNYACA ünlü markaların çanta ve cüzdanlarının taklitleri pazar tezgahlarında 2 bin 600 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyen çanta ve cüzdanları ünlülerin de kullandığı belirtiliyor.

Yeşilköy'deki sosyete pazarında satılan ünlü marka taklidi çantaların fiyatları 2 bin 600 liraya kadar çıkarken, cüzdanlar ise 70 ile 650 lira arasında alıcı buluyor. Dünyaca ünlü iki İtalyan markasının çantalarının orijinallerinin fiyatı 40-80 bin lira arasında.

Ünlü İtalyan markalarının özel tasarım çantalarının orijinallerinin fiyatı ise 250 bin lirayı buluyor. Orijinal fiyatı 10 bin lira olan çantanın taklidi pazardaki fiyatı ise 800 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Cüzdanın fiyatı ise pazardaki fiyatı 650 lira olurken, orijinalinin fiyatı 3 bin euronun üzerinde.

Pazar alışverişine çıkan kadınlar ise fiyatların pazar için çok yüksek olduğunu söylüyor. Esnaf ise Arap turistlerin daha çok ilgi gösterdiğini belirtiyor.

ŞOK DİYORUM BU FİYATA

Pazara çıkan bir kadın, ?Çantaya o kadar para vermem derken, yanındaki arkadaşı ise ?Birebir replika, verilmez o kadar dedi. Bir başka kadın ise ?Şok? diyorum bu fiyata. Az önce bir şey sordum 900 lira, dedi inanamadım. Pazar için gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bu tür şeyleri alabilenler için mağazadan almak daha doğru şeklinde konuştu. Bir başka kadın ise indirimleri takip ederek mağazadan almayı tercih edeceğini söyledi.

?MÜŞTERİ MARKA İSTİYOR

Pazar esnafı Cemal Akkaya, ?Alan memnun, satan memnun, müşteri marka istiyor derken Recai Şentürk ise Arap müşterilere dikkat çekerek, ?Araplar olunca satışlar iyi şeklinde konuşuyor.

ÜNLÜ SANATÇILARIN ÇOĞU KULLANIYOR

Modacı Muammer Ketenci, sahte çantaların yapıldığı hammaddelere dikkat çekerek, ?Yapıldığı yerler var, kalite kalite. Bazen bakıyorsunuz, ünlü bir markanın çantasını birisi yapmış 50 liraya satıyor, bir tanesi yapmış 500 liraya satıyor, bir tanesi yapmış 5 bin liraya satıyor. Bunlar kullandıkları işçiliklerden, makinalardan, suni ve gerçek derilerden birebir replikalarını yapıyorlar hazırlıyorlar. 'Ünlü bir sanatçı çantaya 80 bin lira ödedi' denilmişti. Halbuki onun orijinali normalde 3 bin dolardı. Ünlü sanatçıların çoğu replika kullanıyor. Hiçbirinin elinde 40 bin liralık, 80 bin liralık ürünler yok. Orijinallerinde, boyu 12 santime 21 santim olan el çantalarında fiyatlar 40 bin liradan başlıyor. En ufak erkek cüzdanları 8 bin lira, 20 bin lira. Vitrindekileri görünce Muammer Ketenci olarak benim bile kanım donuyor. Küçücük bir cüzdan 18 bin lira, çanta büyüdüğü zaman 60-65 bin liraya falan çıkıyor dedi.

BU TEZGAHÇILARIN ONLARI ÜZMEYE HAKKI YOK

Sahte ürünlere olan ilgi konusunda ise Ketenci, ?Özeniyor, 40-50 bin liraya kullanılanı görünce, o da gidiyor, 300 liraya 500 lirayı 6 ayda topluyor sonra replikayı alıyor. Ama bu onu o kadar mutlu ediyor ki? Bu kadınları üzüyorlar, bence, bu bir üzüntü; pazarda kadının 3-5 bin liraya çanta görmesi ve onu alamaması, çünkü onun butiği orası. Bu çantayı alamayınca evine üzgün dönüyor. Bu tezgahçıların onları üzmeye hakkı yok. Bence devletin el atması gerekiyor. Bunları toplattırması gerekiyor şeklinde konuştu.
DHA
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