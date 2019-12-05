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İntihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının 5. katından atlayarak yaşamına son veren öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Genç öğretim görevlisinin 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.
 05 Aralık 2019 20:23
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İntihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek

Bartın'da çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak yaşamına son veren öğretim görevlisi Doktor Güneş Günay Sezer'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Akademik kariyeri başarılarla dolu olan 35 yaşındaki öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer'in hakkında öğrenci forumlarında yapılan yorumlarda ise hiçbir olumsuz yorum olmaması dikkat çekti.

KARİYERİ ÖDÜLLERLE DOLU

Güneş Günay Sezer'in 2012'de Yayın Teşvik Ödülü, 2014'te Poster ikincilik ödülü, 2016'da öğretim elemanları arasında Akademik Teşvik Ödülü, geçen yıl ise uluslararası yayınlarda Akademik Performans üçüncüsü olduğu öğrenildi.

İNTİHAR NEDENİ ÖĞRENİLEMEDİ

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının 5. katından atlayarak yaşamına son veren öğretim görevlisinin neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli Dr. Güneş Günay S. (35), 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak, yaşamına son verdi.

BİNANIN EN ÜST KATINDAN ATLADI

Olay saat 15.00 sıralarında, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay S., binanın 5'inci katından kendisi aşağıya bıraktı. Öğrencilerin çığlıklarını duyan üniversitenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş Günay S.'nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından kampüste derslere ara verildi.
DHA
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