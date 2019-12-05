Kadın belediye başkanı azmiyle herkese örnek oluyor
|05 Aralık 2019 20:31
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak işe başladığı belediyede, özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bağımsız olarak aday oldu.
Belediye başkanı seçilen Tekin, özellikle yaptığı çalışmalar ve vatandaşlarla iletişimiyle takdir topluyor.
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Tekin, 15 yıl çalıştığı belediyede başkanlık yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Seçim kampanyasında özellikle kadınlardan büyük destek gördüğünü belirten Tekin, "Adaylık döneminde kadınların benimle yürümesi, çok büyük bir fark yarattı. Pazaryeri'nin, kadının gücünü gösterdiği bir yer olduğunu gördük." dedi.
Tekin, hiçbir zaman vatandaşla arasına mesafe koymadığını dile getirdi.
"Seçimden önce neysem, hep öyle kalacağım." diye kendisine söz verdiği anlatan Tekin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nün önemine değindi.
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının, 5 Aralık 1934'te verildiğini hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Buradan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bizlere seçme ve seçilme hakkı verdiği için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 'Saçı uzun aklı kısa' veya 'elinin hamuruyla' yakıştırmaları artık yok. İnşallah kardeşlerimize güzel örnek olmuşumdur. Bütün kadınlarla gurur duyuyorum. Genç kızlarımıza sesleniyorum. Siyasette ya da herhangi bir meslekte önce hedef edinsinler, azmin sonunda mutlaka başarı geliyor."
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