Antalya'da Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya para cezası
|05 Aralık 2019 20:35
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iki fabrikaya, Nifrit deresinde kirliliğe neden oldukları gerekçesiyle 144 bin 394 lira ceza uygulandığı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basında yer alan Nifrit deresindeki kirlilik haberlerinin ardından bölgede denetim ve incelemelerde bulunuldu.
Toplam 10 kişilik ekibin yaptığı incelemede, iki fabrikadan kaynaklanan "kara suyun" dereye verildiği tespit edildi.
Tespit üzerine, Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanan iki fabrikaya toplam 144 bin 394 lira ceza kesildi.
Bölgede incelemelerin devam ettiği, ceza miktarının artabileceği belirtildi.
Bu arada, dere suyunun berrak akmaya başladığı, bölgede herhangi bir balık ölümüne rastlanmadığı ifade edildi.
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