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Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.
 05 Aralık 2019 20:39
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Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkında kar yağışıyla birlikte hayranlık uyandıran manzaralar oluştu.

Tabiat parkı içerisinde bulunan göldeki yansımalar ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerini ölümsüzleştirdi.

İzmit'ten gelen Emir Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var. Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik." dedi.
Anadolu Ajansı
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