1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Mavi Vatan" olarak adlandırılan denizlerin korunmasında envanterine girmesi beklenen yeni denizaltı ve gemilerden yararlanmaya hazırlanıyor.
 05 Aralık 2019 20:48
Yazdır
TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Mavi Vatan" olarak adlandırılan denizlerin korunmasında envanterine girmesi beklenen yeni denizaltı ve gemilerden yararlanmaya hazırlanıyor. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası devam ederken, İ sınıfı fırkateynlerin birinci gemisi İstanbul'un blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyetleri sürüyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun da 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira kaynak ayrıldı.

Savunma sanayideki yerli ve milli çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığına bağlı tersane ve askeri fabrikalardaki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi Kınalıada Korveti 3 Temmuz 2017'de denize indirilirken geçici teslimi eylül sonunda gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kaynağı yapılan İ sınıfı fırkateynlerin birinci gemisi İstanbul'un blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyetleri ise devam ediyor.

Pirireis gelecek ay içinde havuza çekilecek

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşasına başlanırken bu projenin dördüncü denizaltısı Aydınreis'in ilk kaynak töreni 4 Kasım 2018 tarihinde yapıldı. İnşa ve donatım faaliyetleri ise sürüyor. Projenin ilk denizaltısı Pirireis'in gelecek ay içinde havuza çekiminin gerçekleştirilmesi planlanırken ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımına, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları gerçekleştiriliyor.

Projenin beşinci denizaltısı Seydialireis'in ilk kaynak töreninin icra edilmesine yönelik planlamalar devam ediyor. Söz konusu projedeki kazanımların, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olması bekleniyor.

Öte yandan kamuoyunda "uçak gemisi" olarak bilinen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun yapımı da devam ediyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Hava ve füze tehdidi

Bölgedeki istikrarsızlık ortamı nedeniyle hava ve füze tehdidine maruz kalan Türkiye, bununla ilgili de önlem almaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla müttefik ülkelerden Patriot ve Samp-t sistemleri konuşlandırılırken, İspanya'nın 2015'te konuşlandırdığı Patriot sistemleri yıl sonuna kadar Türkiye'de olmaya devam edecek. Bununla ilgili süre uzatımına gidilmesi beklenirken, İtalya'ya ait Samp-t sisteminin yıl sonu itibarıyla Türkiye'den ayrılacağı öngörülüyor.

Hava ve füze savunması için uzun menzilli bir hava ve füze savunma sisteminin milli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

TSK'nın, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar'ı önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlaması planlanıyor. Milli imkanlarla üretilecek yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi Siper'e yönelik çalışmalar da sürüyor.

Modernizasyon çalışmaları

Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'ler seviyesine ulaşırken TSK'nin modernizasyonu kapsamında tamamı yurt içinden temin edilen ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen F-16 uçaklarının modernizasyonu, lazer güdüm kiti, hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti geliştirilmesi, lazer güdümlü roket, tank topu mühimmatı, modüler barut, tank taşıyıcı araç ve römorku, çevre gözetleme radarı, silah tespit radarı, hava savunma erken ikaz radarı, denizgözü ahtapot-s elektro-optik keşif ve gözetleme sistemi, ateş destek otomasyon sistemlerinin modernizasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bunların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde de Hürkuş, ATAK Helikopteri, Bayraktar TB-2 Taktik İHA Sistemi, ANKA İHA Sistemi, Milli Gemi (MİLGEM), Havadan Bağımsız Tahrikli (HBT) Denizaltı, Milli Piyade Tüfeği, Altay Tankı ve Zırhlı Araçlar, Bora, Kasırga ve Hisar Sistemleri, Tanksavar Silah Sistemleri, Hava Savunma Silah Sistemi (Korkut) ve Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (Atmaca) projeleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya para cezası
05 Aralık 2019 20:35		 'Kırmızı otobüs' kooperatifçilik için yola çıkacak
05 Aralık 2019 16:24
İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile vatandaşın görüşleri alınıyor
05 Aralık 2019 15:57		 Rekabet Kurulu 6 birleşme ve devralma işlemine izin verdi
05 Aralık 2019 14:53
Yargı 2020'de yeni uygulamalarla tanışacak
05 Aralık 2019 11:31		 KHK'lılar ve terör iltisaklılar için 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' kuruldu
05 Aralık 2019 11:29
Engelli park yerlerini işgal eden 2 bin 54 sürücüye ceza kesildi
05 Aralık 2019 11:28		 '112 Acil' hattına yapılan 7 milyon çağrının yüzde 90'ı asılsız
05 Aralık 2019 11:16
Hem ASKİ hem de Ankara MEM gerekli düzeltmeyi yaptı
05 Aralık 2019 11:03		 Cezaevinde hükümlü tutuklu sayısı 264 bin 842'ye yükseldi
05 Aralık 2019 10:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:54 - Tarihi İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü21:49 - Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor21:44 - Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli21:39 - Kılıçdaroğlu'ndan 'Ceren Özdemir' paylaşımı21:33 - 6 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli serbest21:28 - 'Dijital güvenliğiniz için doğru şifre belirleyin'21:24 - 'Sazanlı' dolandırıcılık çetesi, bu kez kebap yedirdi21:19 - Osmaniye'de ele geçirildi! Değeri 5 milyon dolar21:14 - Başkandan şoföre tuvalet önünde 'selam' nöbeti!21:10 - FETÖ'den yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
21:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den ayrıldı21:01 - Yozgatlı esnafın emekli maaşı ormana dönüşüyor20:56 - Kurtulmuş'tan MHP'nin ceza indirimi teklifi açıklaması20:52 - Ulaştırmada gelecek yıla 'bilişim' damga vuracak20:48 - TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak20:44 - THY, Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine sefer başlattı20:39 - Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor20:35 - Antalya'da Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
şekerpare 4
idam cezası 1
kabakulak 2
dertlinin söylediğini deli söylemez 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 4
yasak 2
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 3
hastalık hastası 3
hiç uğraşamam 3
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam