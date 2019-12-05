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Yozgatlı esnafın emekli maaşı ormana dönüşüyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan esnaf Abdullah Karataş, 2000 yılında başlattığı fidan dikme seferberliğini, 2008 yılından bu yana emekli maaşıyla sürdürüyor.
 05 Aralık 2019 21:01
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Yozgatlı esnafın emekli maaşı ormana dönüşüyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 40 yıldır esnaflık yapan Abdullah Karataş, 2000 yılında birikimleriyle başlattığı "fidan dikme seferberliğini", 2008 yılından bu yana emekli maaşıyla sürdürüyor.

Yaklaşık 20 yıl önce ilçedeki mezarlıklar ve okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara kendi imkanlarıyla fidan dikmeye başlayan Karataş, her yıl 5-10 bin fidanı da vatandaşlara dağıtıyor.

Çocukları tarafından da desteklenen Karataş, hafta sonları oluşturduğu hatıra ormanlarını gezerek, fidanların bakımını yapıyor, kuruyanların yerine yenisini dikiyor.

Ağacı ve yeşili çok sevdiğini belirten Abdullah Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini fidan dikmeye adadığını söyledi.

Ölünceye kadar fidan dikeceğini kaydeden Karataş, "2008 yılına kadar birikimlerimle bu işi yaptım. 2008'de emekli oldum ve maaşımın tamamını bu işe adadım. Yaklaşık 2 bin lira maaşım var. Maaşımı biriktirip fidan alıyorum. Ailem de bana destek veriyor, benimle gurur duyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe nefes ol" kampanyasına bin fidan dikerek destek olduğunu anlatan Karataş, her yıl da bu geleneği yaşatacağını ifade etti.

"İnsanlar gelip teşekkür ediyorlar"

Karataş, genelde sedir fidanı diktiğini ve dağıttığını anlatarak, "Sedir buranın iklimine daha dayanıklı oluyor. 2-3 yıl sulandıktan sonra bir daha su istemiyor. Ben ağaçları çok seviyorum, ağaçlandırmaya çok önem veriyorum, zaman zaman gelip burada sulama yapıyorum, budama yapıyorum, kuruyanların yerine yenisini dikiyorum. İnsanlar gelip teşekkür ediyorlar. Beni tanımadıkları halde telefonla arayanlar oluyor, gelip tanışanlar oluyor." diye konuştu.

Bugüne kadar 150 bin civarında fidan dağıtımı yaptığına değinen Karataş, şunları söyledi:

"Vatandaş gelip fidan istiyor, ben de isimlerini not alıp liste yapıyorum. Fidanlar geldikten sonra kaymakamımız, belediye başkanımızın katılımı ile tören düzenleyip dağıtım yapıyoruz. Bu güne kadar 150 bin fidan dağıtımı yapıldı, daha da dağıtacağım. Şu anda 100 dekar alanda çukurları hazırladık. Buraya 5 bin fidan dikeceğiz."

"Abdullah Karataş denince akla ağaç sevgisi gelir"

Abdullah Karataş'ın oğlu veteriner hekim Rasim Karataş da (26), babasıyla birlikte fidan diktiklerini belirtti.

Babasına her zaman destek olduklarını ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Daha önce bu işi çalışıp kendi imkanlarıyla yapıyordu. 2008'den sonra emekli maaşının tamamını vererek bölgemize, kaymakamımızın, belediye başkanımızın göstermiş olduğu yerlere fidan dikiyoruz. Yaklaşık 20 hatıra ormanı oluşturduk. Boşa akan her kaynak suyu için çeşme yaptırmak hedefimizde var.

Hafta sonları ailece bu bölgeye (Karayakup) gelerek, temizliğini, bakımını yapıyoruz. Çamların gerek dip temizliği gerek budama işlemlerini yaparak, fidanları büyütmeye çalışıyoruz."

Vatandaşlardan Muhammet Hasan Öztürk de Sarıkaya'da Abdullah Karataş denince akla ağaç ve ağaç sevgisinin geldiğini ifade etti.

Öztürk, "Günümüzde her taraf beton olmasına rağmen Abdullah ağabey, boş bulduğu her alana fidan dikiyor. Bu aylarda herkes 'Abdullah ağabey bize de ağaç verecek misin' diyor. Bizler de vatandaş olarak Abdullah ağabeyin getirdiği fidanları dikerek mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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