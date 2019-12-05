1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli serbest

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi
 05 Aralık 2019 21:33
Yazdır
6 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli serbest

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 24 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün bulundukları illerde adliyeye çıkarıldıkları, 6 zanlının ise dosyalarının ikamet ettikleri illere gönderildiği, 4'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor ve öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
05 Aralık 2019 21:10		 MAK ekibinde yer alan eski astsubay savunma yaptı
05 Aralık 2019 20:07
FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
05 Aralık 2019 19:11		 Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
05 Aralık 2019 18:32
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması operasyonunda 2 kişi tutuklandı
05 Aralık 2019 18:25		 FETÖ'nün sözde 'Gümüşhane il imamı' tutuklandı
05 Aralık 2019 18:13
Kastamonu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
05 Aralık 2019 16:45		 İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliğinden 10 yıl hapis
05 Aralık 2019 16:29
FETÖ'den aranan 2 firari tutuklandı
05 Aralık 2019 16:15		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
05 Aralık 2019 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı21:54 - Tarihi İnceğiz Mağaraları çöp yığınına döndü21:49 - Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor21:44 - Şanlıurfa'da ulaşıma kar engeli21:39 - Kılıçdaroğlu'ndan 'Ceren Özdemir' paylaşımı21:33 - 6 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli serbest21:28 - 'Dijital güvenliğiniz için doğru şifre belirleyin'21:24 - 'Sazanlı' dolandırıcılık çetesi, bu kez kebap yedirdi21:19 - Osmaniye'de ele geçirildi! Değeri 5 milyon dolar21:14 - Başkandan şoföre tuvalet önünde 'selam' nöbeti!
21:10 - FETÖ'den yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı21:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den ayrıldı21:01 - Yozgatlı esnafın emekli maaşı ormana dönüşüyor20:56 - Kurtulmuş'tan MHP'nin ceza indirimi teklifi açıklaması20:52 - Ulaştırmada gelecek yıla 'bilişim' damga vuracak20:48 - TSK 'Mavi Vatan'ı yeni gemi ve denizaltılarla koruyacak20:44 - THY, Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine sefer başlattı20:39 - Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
ferdi kadıoğlu 1
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
Sevgili sözlük 2
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
canşenliğim 2
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam