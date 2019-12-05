Kılıçdaroğlu'ndan 'Ceren Özdemir' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i unutmayacağını, unutturmayacağını bildirdi.
|05 Aralık 2019 21:39
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i unutmayacağını, unutturmayacağını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu mesajı verdi:
"Ceren Özdemir, 'Doğum günümde hediye almayın, beni unutmayın yeter.' demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü. Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, asla unutturmayacağım."
#CerenÖzdemir "Doğum günümde hediye almayın, #BeniUnutmayın yeter" demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü... Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, unutturmayacağım. pic.twitter.com/cGCULADC4PKemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 5, 2019
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