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'Kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli'

AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili, "Kamu görevlilerin ihmali varsa, bunun üzerine gitmek gerekir. Böyle emsallerin yaşanmaması anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı" dedi.
 05 Aralık 2019 22:14
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'Kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli'

AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili, "Kamu görevlilerin ihmali varsa, bunun üzerine gitmek gerekir. Böyle emsallerin yaşanmaması anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve AK Parti'li kadın milletvekilleri, TBMM'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. AK Parti'li Nergis, kadınların ilk kez 1935 yılındaki seçimlerde oy kullandığını ve 17 kadın milletvekilinin Meclis'e girdiğini anımsatarak, son 17 yılda Meclisteki kadın temsil oranında sürekli ve istikrarlı bir artış olduğunu söyledi. Nergis kadınların siyasete girişinin önündeki engellerin kaldırılmasının partiler üstü bir mesele olduğunu dile getirdi.

'ŞİDDETE GEÇİT VERMEMELİYİZ'

AK Parti'li Nergis, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruya ise, şöyle cevap verdi:

"Şiddete geçit vermemeliyiz. Bu noktada çok ciddi adımlar atıldı, yapılan ciddi çalışmalar var. Hükümetimiz nezdinde uluslararası sözleşmelere imza attık, ciddi düzenlemeler yaptık. Şiddete karşı topyekün birlikte hareket etmek gerekiyor. Kamu görevlilerinin ihmali varsa, bunun üzerine gitmek gerekir. Böyle emsallerin yaşanmaması anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı."
DHA
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