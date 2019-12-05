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Vanlı öğrenciler balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, dünyada her geçen gün yaygınlaşan ve balık yetiştiriciliği ile topraksız tarımı birleştiren "aquaponik sistem" sayesinde balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek.
 05 Aralık 2019 22:24
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Vanlı öğrenciler balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek

Ziraat Fakültesi yüksek lisans öğrencileri Şilan Atbaş ve Cansu Kuzğun, Bitki Koruma Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nisa Asel Tatar, AB Erasmus Gençlik Programı'nın "Genç Girişimciler Aquaponik Sistemlerde" projesi kapsamında Slovenya'da eğitim almaya hak kazandı.

20-25 Ekim'de söz konusu ülkenin Novo Mesto kentinde "tarımsal girişimcilik" eğitimi alan öğrenciler, son zamanlarda gelişmeye başlayan aquaponik topraksız tarım sisteminin Van'da uygulanması için çalışmaya başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında yurt dışında eğitim almak isteyenler için il genelinde mülakat sınavının yapıldığını ve 3 öğrencilerinin yeterli puanı alarak Slovenya'ya gitmeye hak kazandığını anlattı.

Projeye Türkiye'den 6, Slovenya ve Yunanistan'dan 5'er öğrencinin kabul edildiğini aktaran Demir, "Türkiye'deki 6 öğrenciden 3'ü fakültemizden. Bu bizim için büyük bir başarı ve mutluluk oldu. Öğrencilerimizin 5 gün boyunca aldığı bu eğitimin kentimizde uygulanabilirliği ve pratiğe aktarılması yönünde çalışmalarımız olacak." dedi.

Üniversite adına projede görev alan Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Numan Bildirici de Valilik öncülüğünde yürütülen projenin Van'da hayata geçirileceğini vurguladı.

"Mart ayında Van'da toplantı yapılacak"

YYÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Atbaş da Slovenya'da aquaponik sistemlerle ilgili eğitim aldıklarını ifade etti.

Dünyada yeni gelişen sistemin eğitimine birçok ülkeden öğrencinin katıldığını belirten Atbaş, "Eğitimin ardından Slovenya'da gerçekleştirilen aquaponik sistemini gördük, yakından tanıma imkanı bulduk. Bu sistem sayesinde ürünler daha çabuk elde ediliyor. Projenin bir diğer toplantısı gelecek yıl mart ayında Van'da yapılacak. Eğitimimiz tamamlandığında bu uygulamayı Van'da hayata geçireceğiz." dedi.

Tarımsal Teknoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Kuzğun da aquaponik sistem dünyada yeni gelişen bir yöntem olduğu için bunun eğitimine katılmak istediğini söyledi.

Bu sayede farklı bir deneyim yaşadıklarını, sistemi yerinde görme imkanı bulduklarını dile getiren Kuzğun, şunları kaydetti:

"Bu sistem verimsizleşmeye başlayan toprakları verimli bir şekilde kullanılmayı sağlayacak. Ülkemizde bu uygulamaya başladığımız zaman hem balık hem de bitki üretimini bir arada yaparak ekonomiye katkı sunacağız. Böyle güzel bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Topraksız tarıma kadın eli değecek."

Bitki Koruma Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tatar da projede yer almaktan mutluluğunu dile getirerek, Türkiye'de uygulanması için gereken çabayı göstereceğini ifade etti.

Aquaponik sistem

Aquaponik sistemde, suda balık yetiştiriciliği ile topraksız tarım birleştiriliyor.

Bu kapsamda kurulan havuzlarda beslenen balıkların dışkısını içeren su, filtre sisteminden geçirilerek havuzların yanındaki seralara aktarılıyor.

Seralarda küçük saksılara bırakılan bitkiler, kökleri aracılığıyla sudaki gübreyle beslenerek kısa sürede ürün verebilecek hale geliyor. Bitki köklerinin süzdüğü su da tekrar havuzlara aktarılarak sudan da tasarruf sağlanıyor.

Balık atıklarının bitkiler için biyolojik gübre, bitki köklerinin de balık havuzundaki su için doğal filtre olarak kullanıldığı topraksız tarım sistemi, verimliliği artırması ve tasarruf sağlamasıyla öne çıkıyor.

Tarıma elverişli olmayan arazilerde de kolaylıkla uygulanabilen sistemle taze sebze ve protein bakımından zengin balık üretimi yapılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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