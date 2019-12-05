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Türk kardiyologlara büyük ödül

Tıp dünyasının en önemli organizasyonlarından olan Avrupa Kardiyoloji Derneği'ne bağlı Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (European Association of Cardiovascular Imaging) tarafından verilen araştırma ödüllerine layık görülen 4 kardiyologdan 3'ü Türk oldu. 'Yüksek çerçeve hızlı ekokardiyografi' üzerine hazırladığı projeyle ödülü almaya hak kazanan Kardiyolog Dr. Ferit Onur Mutluer, "Bu teknikten elde edeceğimiz bilgiler, ileride kalp ve damar hastalıklarının erken teşhis ve daha iyi tedavi edilmesine yardımcı olacak" dedi.
 05 Aralık 2019 22:51
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Türk kardiyologlara büyük ödül

Avrupa Kardiyoloji Derneği'ne bağlı Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği tarafından verilen araştırma ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ödülü, Avrupa genelinde 3'ü Türk, 4 kardiyolog aldı. Tıp dünyasının en önemli ödüllerinden olan bu araştırma ödülüne Türk kardiyologlar Dr. Ferit Onur Mutluer, Dr. Esra Kaya ve Dr. Ahmet Demirkıran layık görüldü.

Türkiye'nin imajını bu ödülle zirveye çıkaran kardiyologlardan Dr. Ferit Onur Mutluer, projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ödülü kalpteki kan akımlarını görüntülemeye olanak sağlayan yeni bir teknoloji olan 'yüksek çerçeve hızlı ekokardiyografi' üzerine, İstinye Üniversitesi ve Erasmus Üniversitesi ile ortaklaşa hazırladığım projeyle katıldım" ifadelerini kullandı. Dr. Mutluer, şöyle konuştu:

"Kalp içerisindeki kan akışını ultrason temelli bu görüntüleme tekniğiyle görüntüleyebiliyoruz. Bu teknikten elde edeceğimiz bilgiler, ileride kalp ve damar hastalıklarının erken teşhis ve daha iyi tedavi edilmesine yardımcı olacak, aynı zamanda yapay kalp cihazları gibi yeni tıbbi cihazların tasarımında da önemli rol oynayacak. Şu anda kalp yetmezliği hastalarına odaklanmış durumdayız, ama yürütmekte olduğumuz farklı araştırma projelerimiz var. Avrupa Kardiyoloji Derneği Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Jolien Roos-Hesselink ile çalışmalarıma devam edeceğim. Dünya çapında 400 milyonun üzerinde kalp ve damar hastalığı vakası var. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre ölüm sebeplerinin başını kalp ve damar hastalıkları çekiyor ve tedavi, teşhis maliyeti 900 milyar dolar seviyesinde."

Türk kardiyologlar, Viyana'da düzenlenen kongrede ödüllerini aldı.
DHA
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