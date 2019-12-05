1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Derin dondurucularda satış patlaması var'

Beyaz eşya satış müdürü Özgür Ölteş, son dönemde derin dondurucularda satış patlaması olduğunu belirtirken, nedenin tüketicilerin uygun fiyata aldığı ürünleri stok yapıp 12 ay boyunca sağlıklı şekilde tüketmek istemesi olduğunu söyledi.
 05 Aralık 2019 23:14
Yazdır
'Derin dondurucularda satış patlaması var'

Beyaz eşya satış müdürü Özgür Ölteş, son dönemde derin dondurucularda satış patlaması olduğunu belirtirken, nedenin tüketicilerin uygun fiyata aldığı ürünleri stok yapıp 12 ay boyunca sağlıklı şekilde tüketmek istemesi olduğunu söyledi.

Beyaz eşya üretimi ve ihracatı konusunda Türkiye önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de beyaz eşya üreten birçok şirket bulunuyor, Simfer şirketi bu markalardan bir tanesi olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle derin dondurucu, pişirici ve ısıtıcı ürünleri üreten şirket, ihracatın yanı sıra yurtiçinde de önemli paya sahip. Son dönemlerde derin dondurucularda satış patlaması olduğunu belirten Simfer Yurtiçi Satış Müdürü Özgür Ölteş, bunun nedeninin tüketicilerin uygun fiyata aldığı ürünleri stoklayıp 12 ay boyunca sağlıklı şekilde tüketmek istemesi olduğunu aktardı. Ayrıca Ölteş, şirket hakkında ve hedefleri konusunda bilgiler verdi.

Derin dondurucularda ciddi satış patlaması olduğunu aktaran Özgür Ölteş, ''Sebebi; sağlıksız ürünlerin hayatımıza çok fazla girmesidir. 2018 yılı itibariyle son 15 yılda tarım alanlarında yüzde 12 oranında küçülme var. Bu da bizim tarım ürünlerimizdeki düşüşü gösteriyor. Tüketiciler, ürünleri mevsiminde sağlıklı şekilde tüketmek ve memleketten getirdiği ürünleri 12 ay boyunca tüketmek için derin dondurucuya ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle derin dondurucu satışlarında ciddi bir patlama yaşadık. Sağlıklı gıdayı her dönemde bütçeye uygun hale getirebilmek için derin dondurucunun evlerde olmazsa olmaz ürün haline geldiğini görüyoruz. Derin dondurucunun bu kadar çok satılmasının bir başka nedeni de; metropol hayatında bayanların da iş hayatına ortak olmasıdır. Çalışan bayanlar, gün içerisinde hızlı şekilde evlerinde yemek yapabilmek, hazır gıdayı bulup tüketebilmek için derin dondurucuya ihtiyaç duyuyor'' dedi.

''Pişirici, ısıtıcı ve derin dondurucu olarak Türkiye'deki en önemli fabrikalarından bir tanesiyiz''

Şirket hakkında bilgi veren Ölteş, ''Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş 42 yıllık firmayız. Kayseri'de 2 fabrikamız var. Toplam 300 dönüm üzerine 250 bin metrekarelik kapalı alan bir fabrikamız var. Bulunduğu coğrafyada en önemli üretim fabrikalarından bir tanesiyiz. Pişirici, ısıtıcı ve derin dondurucu olarak Türkiye'nin önde gelen fabrikalarından bir tanesiyiz. Fabrika da 2 bin 200 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu da bize hem yerli üretici olarak hem de iyi ihracatçı olarak sırtımıza ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bunun bilinci dahilinde her geçen gün ihracat adetlerimizi ve rakamlarımızı arttırmaya devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

''2020'de özellikle iç pazarda daha çok aktif olacağız''

2019 yılını değerlendirirken, 2020 yılı hedeflerini açıklayan Ölteş, ''2019'da 156 ülkeye fatura kesmiş bulunuyoruz. 2020'de hedefimiz 180 ülkeye ihracat yapmak. Türkiye'de ihracat yapan ilk 500 firma arasında 350'nci sıraya oturmuş bulunmaktayız. 2020'de yurtiçi pazara daha çok önem vereceğiz. Çünkü piyasayı domine eden önemli markalardan biriyiz. 2020'de özellikle derin dondurucuda ciddi yatırımlarımız var. Ankastre ve ısıtıcıda dünyada önemli tasarımcılarla çalışıp Ar-Ge çalışmalarına önem verip yeni modeller ve teknoloji kullanarak, akıllı ankastre setler hazırlayarak tüketicinin hayatını kolaylaştıran ürünlerle birlikte 2020'de özellikle iç pazarda daha çok aktif olacağız'' diye konuştu.

''Midi fırın en profesyonel olduğumuz ürünler başında geliyor''

Midi fırın konusuna dikkat çeken Ölteş, ''Midi fırın bizim en profesyonel olduğumuz, yurtiçi ve yurtdışı pazarda en çok adet yaptığımız ürünlerin başında geliyor. Yapılan pazar araştırmalarında görüyoruz ki; midi fırında pazar lideriyiz'' açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk narenciyesi ilk kez Uruguay pazarına giriyor
05 Aralık 2019 23:19		 THY, Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine sefer başlattı
05 Aralık 2019 20:44
Sahte çantalar fiyatlarıyla şaşırtıyor
05 Aralık 2019 20:15		 Sağlıkta robot muayenesi dönemi 2020'nin ortalarında başlayacak
05 Aralık 2019 13:01
Fahri konsolosların sayısı 250'den 320'ye çıktı
05 Aralık 2019 12:36		 Engellilere vergi dairelerine gitmeden işlem yapma imkanı
05 Aralık 2019 11:07
Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı
05 Aralık 2019 10:43		 Merkez Bankası toplantı sayısını yılda 12'ye çıkardı
05 Aralık 2019 10:39
2020 Türkiye'de ekonominin hızlandığı yıl olacak
05 Aralık 2019 09:12		 Karayollarında durum
05 Aralık 2019 08:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:30 - Bu okulda diploma alan kendi işinin patronu oluyor23:24 - Doktorların yurt dışı seyahat sıkıntıları için kanun teklifi23:19 - Türk narenciyesi ilk kez Uruguay pazarına giriyor23:14 - 'Derin dondurucularda satış patlaması var'23:09 - Sakarya Valiliği'nden 'siyanürle intihar' açıklaması23:04 - 'İstanbul'da günde 20 bin asılsız acil çağrı geliyor'22:58 - 'Ankara'nın marka olmasında üniversitelerin rolü fazla'22:51 - Türk kardiyologlara büyük ödül22:46 - Eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis22:41 - İkinci bir imar barışı mı geliyor?
22:36 - Orman muhafaza memuru tarlada ölü bulundu22:30 - Halfeti'nin simgesi karagül daha çok kişiye ulaşacak22:24 - Vanlı öğrenciler balık ve sebzeyi bir arada yetiştirecek22:19 - 4 bin 500 öğretmen, öğrencilerini evde ziyaret etti22:14 - 'Kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli'22:09 - Turizm Bakanlığı, tarihi manastır için harekete geçti22:04 - Binlerce öğrenci 'Dijital Sınıf'ta da eğitim alabilecek22:00 - Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı
Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
İlk Emmy'li ödülü alan Türk Haluk Bilginer değilmiş
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler
Veli, öğretmeni haksız yere şikayet etti. 3 bin lira tazminat ödeyecek
Konut faizi yüzde 0.49'lara kadar inebiliyor
Olçok Ailesinden Nihal Olçok için şok açıklama
Dini değerleri aşağılayan mesajların sahibi savcı çıktı
ÖSYM Başkanlığı geciktirdikçe, kadrolar boş kalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kabakulak 2
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
vadideki zambak 1
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
kendi değerini arttırmak 6
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 6
sahte peygamber 7
tavla 2
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK Bilgem 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 7 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 16 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 116 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 5 İşçi Alacak
Isparta Davraz Turizm Geçici 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam