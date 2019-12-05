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Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti

Denizli'nin Bozkurt, Güney, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti.
 05 Aralık 2019 23:46
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Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti

Denizli'nin Bozkurt, Güney, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti.

AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Tolga Yanal, Çivril İlçe Başkanı Mehmet Kale, Serinhisar İlçe Başkanı Ali Özcan ve Güney İlçe Başkanı Celal Özgülen istifalarını verdi. Dört ilçe başkanı da istifa kararlarını AK Parti İl Başkanlığı'na gönderdi.

Konu ile ilgili AK Parti İl Başkanlığı'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı
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