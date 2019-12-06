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6 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

6 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
 06 Aralık 2019 00:02
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6 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Orhangazi ile İnegöl ilçelerinde okul ve cami açılışı yapacak, Valiliği ziyaret edecek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılacak.

(Bursa/10.30/12.30/15.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'na katılacak, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson Ylva Johansson'u kabul edecek.

(Antalya/09.30/Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çay Barajı'nda incelemede bulunacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.00-14.30/Uşak/16.30-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da düzenlenen 5. MED - Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda Akdeniz Bölgesi'ne ilişkin meselelerde Türkiye'nin vizyonu ve stratejisine ilişkin konuşma yapacak, forum kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Roma)

2- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu aleyhindeki grev ve gösteriler takip edilecek.

(Paris)

3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Su Altı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Su Altı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

4- SETA İstanbul Ofisi'nde "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" başlıklı panel düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul edecek, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali yarışlarını izleyecek.

(Ankara/11.30/15.45)

2- Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Çin temsilcisi Guangdong Evergrande, B Grubu'nda ise VakıfBank aynı ülkeden Tianjin Bohai Bank ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00/15.00)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Vitoria-Gasteiz/23.00)

5- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde devam ediyor.

6- TFF 1. Lig'de 14. hafta Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Eskişehir/19.00)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftanın ilk maçında Tokat Belediye Plevne, İnegöl Belediyespor'u konuk edecek.

(Tokat/18.30)

***

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