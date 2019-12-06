1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ermeni tasarısı, ABD Senatosunda üçüncü kez engellendi

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasının, Beyaz Saray'ın isteği üzerine üçüncü kez engellendiği belirtildi.
 06 Aralık 2019 05:00
Yazdır
Ermeni tasarısı, ABD Senatosunda üçüncü kez engellendi

Axios haber sitesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un hazırladığı ve sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi.

Konuya yakın iki kaynak, Cramer'in Beyaz Saray'ın isteği üzerine böyle bir adım attığını ifade etti.

Cramer ise Senatoda yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı Donald Trump, daha yeni Londra'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp döndü. Şu anın bu tasarıyı geçirmek için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Bu tasarı Trump yönetiminin diplomatik çabalarını baltalıyor." ifadelerini kullandı.

Tasarı üçüncü kez engellendi

Daha önce Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, söz konusu tasarının oylanmasını engellemişti.

Axios, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın 13 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray'ın sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Senatodan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini yazmıştı.

Ermeni tasarısı

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisanda sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla Meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin anlaşmasından İsrail de rahatsız oldu
06 Aralık 2019 07:06		 Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi
06 Aralık 2019 06:15
Akdeniz'de taviz yok
06 Aralık 2019 06:10		 Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı
06 Aralık 2019 06:01
Halk Bankası avukatlarının 'reddi hakim' talebi reddedildi
06 Aralık 2019 05:56		 Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
06 Aralık 2019 05:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
06 Aralık 2019 04:17		 6 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
06 Aralık 2019 00:02
Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti
05 Aralık 2019 23:46		 Belediye Başkanı maaşını derneklere aktarıyor
05 Aralık 2019 23:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:31 - Albayrak grubunun ürettiği süpürge Karayolları filosunda07:06 - Türkiye'nin anlaşmasından İsrail de rahatsız oldu06:56 - FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki06:40 - Zindanlardaki masumlara umut olacak proje06:15 - Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi06:10 - Akdeniz'de taviz yok06:05 - Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı06:01 - Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı05:56 - Halk Bankası avukatlarının 'reddi hakim' talebi reddedildi05:43 - Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak
05:36 - Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı05:00 - Ermeni tasarısı, ABD Senatosunda üçüncü kez engellendi04:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü04:15 - Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi00:05 - Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?00:02 - 6 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:46 - Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti23:41 - Belediye Başkanı maaşını derneklere aktarıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
6 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi
Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak
Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Halk Bankası avukatlarının 'reddi hakim' talebi reddedildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal deney 3
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
vermidon 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 1
grup şamata 1
mit 1
şikayet kutusu 3
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
SON İLANLAR
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli 2 personel alacak
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam