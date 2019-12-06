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Türk vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik

Bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile Türk vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi kabul edildi.
 06 Aralık 2019 04:15
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Türk vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik

Bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk vatandaşlığı Kanunu'nda Değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Kanun teklifinde, Emniyet Teşkilat Kanunu'na ilişkin değişiklik yapılıyor. İkinci sınıf Emniyet müdürü en az bekleme süresi iki yıla çıkartılıyor.

Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek.

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri bakanı onayı ile polis çevik kuvvet birimleri ve ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personel geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Baş polis memurları ve kıdemli baş polis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlar Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini tamamlayanlar Komiser yardımcılığına atanabilecek.

Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak, Malatya'nın Arguvan, Doğanyol ve Pütürge, Elazığ'ın Sivrice ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçelerinde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli er ve erbaşların harçlıklarının ödenmesine ilişkin birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ödeme yapılacak birliklerin tespitinin yetkisi İçişleri Bakanlığına verilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki sözleşmeli personel de komutanlığın personeli arasında sayılacak. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin tabi oldukları mevzuatın belirtilmesi ve diğer tüm personel gibi tayın bedeli alabilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline nakdi tazminat ve ödüllerin dışında madalya da verilebilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.

Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süreyle öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılacak.

Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak ancak yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, milletvekilleri ve yasama organı eski üyelerine, 24/06/2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlere ve bunların sıfat ve vazifesine bağlı olarak kanunlarda belirtilen hak sahiplerine, şekli ve içeriği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca belirlenecek kimlik belgesi verilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları'nın ödenek, yolluk ve temsil ödenekleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Bakanlar için ise görevlendirildikleri son Bakanlıkların bütçelerinden karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların, bu görevlerde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve ölenlerden Sosyal Güvenlik kurumu ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen velayet ya da vesayet kararları, kararın verildiği ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerindeki pasaport başvurularında kabul edilebilir.

Vize veya ikamet süresi sona eren ve durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara idari para cezalarını ödemiş olmaları ve bakanlıkça belirlenen süreleri aşmamış olmaları halinde Türkiye'ye gidiş kararı alınmayabilir.

Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan, kaçma ve kaybolma riski bulunanlar 48 saat içinde geri gönderme merkezlerine götürülecek.

Sınır dışı edilecek yabancıların parası sınır dışı seyahat masraflarının tamamına yetiyorsa, bu tutar yabancıdan karşılanacak. Masrafları karşılamaması halinde Genel Müdürlükçe karşılanacak ve yabancının mevcut parası belirlenecek miktar haricinde Hazine'ye irat olarak kaydedilecek.
İhlas Haber Ajansı
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