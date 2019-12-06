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Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Sağlık Bakanlığı 16 müfettiş yardımcısı kadrosu için giriş sınavı düzenleyecek, Diyanet İşleri Başkanlığı ise prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı kadrolarına toplam 10 personel alımı için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapacak
 06 Aralık 2019 05:43
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Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Sağlık Bakanlığı 16 müfettiş yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı ise prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı kadrolarına toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 16 müfettiş yardımcısı kadrosu için sözlü sınav yapılacak.

Adayların, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Ayrıca adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması, adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmaması ve sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olması isteniyor.

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, "www.teftis.saglik.gov.tr" internet adresinde yayımlanan başvuru formunu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve 2 adet fotoğrafla birlikte 9-20 Aralık tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının adresine posta yoluyla veya hafta içi mesai saatlerinde şahsen teslim edebilecekler.

Süresi içinde ulaşmayan, eksik bilgi ve belgeleri bulunan veya belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacak.

Giriş sınavına, merkezi sınav puanı ile alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun 4 katına kadar aday, başvurduğu en yüksek KPSS puanından başlamak üzere öğrenim dalları itibarıyla belirlenen kontenjana göre ayrı ayrı yapılacak sıralamaya göre çağrılacak.

Sözlü sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesinde sözlü sınava alınacak.

Adayların başarılı olması için sınav notunun 70'den az olmaması gerekecek. Giriş sınav notunun eşitliği halinde ise KPSS puanı yüksek olan adayın önceliği söz konusu olacak.

Sağlık Bakanlığının müfettiş yardımcısı alım ilanı için tıklayınız.

- Diyanet İşleri Başkanlığı 10 kadroya açıktan atama yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ise prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı kadrosuna toplam 10 personel alımı için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapacak.

Buna göre, adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden prodüktör ve 2 kameraman kadrosu için lisans düzeyinde, montajcı, ses kayıtçısı ve 2 kameraman kadrosu için ön lisans düzeyinde mezun olmaları isteniyor.

Adayların ayrıca, öğrenim durumuna göre 2018 yılı KPSS'nin KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10-24 Aralık tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi" internet adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecekler.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışında yaşayanlar ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını üçüncü şahıslar yaptırabilecek.

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacak. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Adayların mesleki bilgi, beceri ve uygulaması 70 puan, genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 15 puan, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti ise 15 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sözlü sınavda en az 70 puan almak gerekecek. Puanların eşit olması halinde ise sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana ve KPSS puanı yeni olana öncelik verilecek.

Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının alımı için tıklayınız.
Anadolu Ajansı
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