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Halk Bankası avukatlarının 'reddi hakim' talebi reddedildi

ABD'deki İran yaptırımları davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, Halk Bankası avukatlarının "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini reddetti.
 06 Aralık 2019 05:56
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Halk Bankası avukatlarının 'reddi hakim' talebi reddedildi

İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankası'na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, bankanın avukatlarının yaptığı başvuruya yazılı yanıt verdi.

Halk Bankası avukatlarının "tebligatın usülsüzlüğü, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapabilmek için "özel statüyle duruşmaya katılı" talebi mahkeme tarafından "gerekçelerin ikna edici olmaması" nedeniyle reddedildi.

Davaya bakan yargıç Richard Berman, Halk Bankasının mahkemenin yargı yetkisine itiraz, reddihakim gibi taleblerini ise ancak New York'a gelip duruşmalara katılması ya da avukatlarının duruşmalara katılmasına müsade etmesi durumunda yapabileceğini ifade etti.

Berman, duruşmalara katılmayan Halk Bankasının, "firari" konumdayken mahkemeden bir talepte bulunamayacağını da belirtti.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltilmişti
Anadolu Ajansı
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