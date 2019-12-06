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Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı

Fransız polisi, Türk gazeteci Mustafa Yalçın'a kauçuk mermiyle ateş etti. Mermi kaskı deldi ve Türk gazeteci sol gözünden ağır yaralandı
 06 Aralık 2019 06:01
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Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'nın başkentinde şiddete dönüşen protestolarda kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralandı.

Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Bugün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşandı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulundu.

Protestolarda gözaltı sayısı 80'e yaklaşırken, polis müdahalesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Ülke genelinde gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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