Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı
|06 Aralık 2019 06:01
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AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'nın başkentinde şiddete dönüşen protestolarda kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralandı.
Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.
Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
Bugün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşandı.
Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulundu.Protestolarda gözaltı sayısı 80'e yaklaşırken, polis müdahalesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.
Ülke genelinde gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.
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