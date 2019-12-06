Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi

Gazeteci Uğur Dündar, Londra'da gezerken bir sokak sanatçısının saksafon ile çaldığı "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını çaldığını duyunca eşlik etmişti.

Uğur Dündar twitter hesabından şunları yazmıştı: "Müthiş bir olay yaşadık. Dostum Atilla Sertel ve eşiyle Londra'nın en ünlü caddesi Oxford Street'de yürürken İzmir Marşı'nı çalan bir sokak müzisyenine rastladık. O çaldı biz söyledik. Nereden geldiğini sordum: Ermenistan dedi..."

Uğur Dündar'ın mesajının ardından AK PartiGrup Başkanvekili Bülent Turan da aynı sokak sanatçısına saksafonla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısı dombra'yı çaldırdı.

Bülent Turan ise "Çok selamı var! 'Dünyada gördüğüm en cimri adam' diyor" mesajını paylaştı.

Bülent Turan'a yanıt veren Uğur Dündar ise "Sn.Bülent Turan; Bunları Ermeni çalgıcıya ekonomik sıkıntılar içindeki ülkenin kaç lirasını verip söylettin?. Yığınla aç ve işsiz insan varken harcadıklarından ve yaptıklarından utan. Evet ben paramı dikkatli harcarım. Çünkü okutmam gereken çok şehit asker ve polis çocuğu var!." mesajıyla karşılık verdi.