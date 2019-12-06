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Akdeniz'de taviz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya ile Akdeniz'de imzaladığı mutabakattan geri adım atmayacağını açıkladı: Yapılan uluslararası deniz hukukuna uygun. Taviz vermemiz söz konusu değil. Libya'daki meşru hükümet yeter ki ayakları üzerinde dik dursun, sağlam dursun. Atılan adım yerini bulacaktır.
 06 Aralık 2019 06:10
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Akdeniz'de taviz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Londra'da önceki akşam gurbetçilere seslendi, dün de ödüllü mimarisiyle dikkat çeken Cambridge Merkez Camii'nin açılışına katıldı. Yoğun programına Türk gazetecilerle söyleşiyi de sığdıran Erdoğan, NATO temasları kapsamında biraraya geldiği liderlerle görüşmelerinden önemli detaylar paylaştı. Bunlardan en dikkat çekeni, Türkiye'ye yönelik son dönemdeki söylemleriyle tepkilerin odağına oturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaptığı sert uyarılar oldu. Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini savunarak "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen ve "Mücadelemiz İslam kaynaklı terörle olmalı" ifadelerini kullanan Macron'a Erdoğan, "Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" şeklinde cevap vermişti. Gerginlik, Londra'da Angela Merkel ve Boris Johnson'ın da katıldığı 4'lü Zirve Toplantısı'nda da sürdü. Erdoğan, Macron'a attığı 'fırçaları' şöyle anlattı:

SAYGIN ÜLKELERİN SAYGISIZ LİDERLERİ
"Terörle mücadelede bize akıl verenlere 'Siz aklınızı kendinize saklayın', ikide bir 'İslami terör' ifadesini kullananlara da 'gidin aynaya bakın' dedik. İslam, 'barış' anlamına gelen Arapça 'silm' kelimesinden doğmuştur. İslam, barış dinidir. Terörün yanına sıfat olarak İslam'ı koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum. Bunlara şunu sormak lazım; Yeni Zelanda'da 51 Müslüman'ı namaz esnasında şehit edenler kimdi? Hristiyan. Biz diyor muyuz Hristiyan terörist? Böyle bir şey kullandık mı? Kullanmadık, kullanmayız da. Niye? Bizim dinimiz İslam buna da müsaade etmez. Önce dinlerimiz arasındaki ilişkilerin nasıl barışık hale geleceğini konuşalım. Maalesef şu anda dünyada hala saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bu olamaz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. İkili görüşmelerimizde de 'Bu ifadeleri kullanmayın. Siz, bizi yaralıyorsunuz' diye defaatle söyledik, söylüyoruz."

BURADAN NE ZAMAN ÇIKACAKSINIZ?

"Üzerinde durdukları bir konu daha var; 'buradan (Suriye'den) ne zaman çıkacaksınız?' Biz de kendilerine 'Peki sizin burada ne işiniz var?' diye soruyoruz. 'Sınırınız mı var burada?' Yok. 'Peki size karşı taciz mi var?' Yok. 'Taarruz mu var?' Yok. 'Peki, ne işiniz var burada?' Bizim 911 kilometre sınırımız var. Tacizse bize, taarruzsa bize... Bizler şehitler veriyoruz. 'Sizin herhangi bir can kaybınız, yaralınız var mı?' Yok. 'Peki burada ne işiniz var?', 'Bize bu soruyu sorma hakkını nereden elde ediyorsunuz?', 'Bakın' dedim, 'Çok açık ve net söylüyorum; Tel Abyad ve Rasulayn'da, malum buranın uzunluğu 120 kilometre, derinliği 32 kilometre, belirlenen o barışı tesis etmeden buraları terk etmemiz mümkün değil. Biz şehitler veriyoruz, bizim yaralılarımız var ve bütün bunlar karşısında biz eli bağlı neyi bekleyeceğiz? Evet biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Şunu çok açık söylüyorum; bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler."


DEAŞ'I YOK ETMEDİNİZ

"Ayrıca şunu da söyledik; 'Bizim üzüntümüz şudur ki siz maalesef terör örgütü YPG/PYD ile berabersiniz ve 'Bunlarla DEAŞ'ı yok ettik' diyorsunuz. Kusura bakmayın DEAŞ'ı yok ettiğiniz falan yok. DEAŞ yine bulunduğu yerlerde. Biz ispatlı konuşuyoruz. El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı biz daha ilk harekatta, Fırat Kalkanı'nda etkisiz hale getirdik. Ondan sonra gerek Afrin'de gerek buralarda yaptığımız operasyonlarda binlerce DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şu anda bizim cezaevlerimizde DEAŞ'lılar var. Hala toplamaya devam ediyoruz. 7 bini aşkın DEAŞ'lıyı biz derdest ettik. Ülkelerine geri gönderiyoruz. Hala girmeye çalışanlara da kapılarımız kapalı. Bakın Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili övünüyorlar. 'Biz de Bağdadi'nin en yakınlarını yakaladık. Bunlar şimdi bizim geri gönderme merkezlerimizde bulunuyor. Biz bu noktadayız. Siz bunları hiç masaya yatırmıyorsunuz.' dedik."
Yeni Şafak
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