Zindanlardaki masumlara umut olacak proje

Mısır'da 2013 yılında ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarına karşı düzenlenen darbede binlerce kişi hayatını kaybetti. Yine darbeye karşı çıkan binlerce kişi de hapsedildi.

Mısır'da darbeye karşı çıkmış siyasiler, bilim adamları, öğrenciler, avukatlar, doktorlar zor şartlar altında hapis hayatı sürüyor. Aile ve avukatlarıyla görüşemeyen cezaevindeki mazlumlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Mısırlı mazlumların yaşadığı insanlık dramına dikkat çekmek için çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yakınları Mısır'da cezaevlerinde tutulanların da katılacağı el fenerleri ve meşalelerle bir yürüyüş gerçekleştirecek.

MEKTUP KAMPANYASI

Ayrıca uluslararası bir kampanya başlatılacak. Bugün mahkumlara mektup gönderilecek. Kampanya kapsamında hapishanelerde zor şartlarda kalan Mısırlıların hikayeleri de dünyanın dört bir yanına ulaştırılacak. Avukat Gülden Sönmez, "Mısır'da kötü şartlar altında cezaevinde kalanlara unutulmadıklarını göstermek ve cezaevi yönetimine de biz bu insanların yanındayız mesajı vermek için Türkiye'den ve dünyanın birçok noktasından mektuplar gönderilecek" dedi.

10 Aralık'taki yürüyüşe ise yakınları hapiste olan Mısırlılar ile Türkiye'den İHH, Özgür-Der gibi birçok sivil toplum kuruluşu katılacak. Yürüyüş 19.30'da Fatih Camii avlusundan başlayarak Saraçhane Parkı'nda sona erecek.