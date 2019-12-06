Türkiye'nin gururu üç akademisyen

ABD Milli Kaşifler Akademisi (NAI), hayat kalitesi, ekonomik gelişme ve toplumun refahı üzerine olağanüstü buluşlar gerçekleştiren yılın akademisyenlerini açıkladı. Dünyanın dört bir yanından seçilen 168 kaşif akademisyen arasında, çalışmalarına ABD'de devam eden üç Türk de yer aldı. Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Üren, California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ve Massachusetts Hastanesi Harris Ortopedi Laboratuvarı Yardımcı Direktörü Doç. Dr. Ebru Oral, araştırmaları sebebiyle NAI 2019 akademisyenler listesine seçildi. Akademinin "Oscar"ı olarak da bilinen NAI listesine giren akademisyenlerden Prof. Dr. Üren "Benim laboratuvarımda kemik ve kas kanseri türlerine özel hedeflenmiş tedavi yöntemleri geliştirmek için çaba gösteriyoruz.

NAI'nin bu çalışmalarımıza değer vermesi çok sevindirici" derken, Prof. Dr. Özkan da yeşil teknoloji ve iklim değişikliği üzerine yaptığı çalışmaları sebebiyle NAI listesine seçildiğini belirterek "Bizim üniversitenin 112 yıllık tarihinde bu ödülü alan ilk mühendis kadın akademisyen olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. Doç. Oral da son 15 sene içinde eklem protezlerine ilişkin yaptıkları buluşlardan dolayı NAI listesine seçildiğini söyledi.