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AK Parti'den Kadın Şürası

AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği "Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" uluslararası boyut kazanıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından organize edilen ve 11 Aralık'ta ATO Congresium'da yapılacak olan Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şürası'na yedi belediye başkanının ve 1.004 Meclis üyesinin yanı sıra yurt dışından kadın belediye başkanları katılacak.
 06 Aralık 2019 07:30
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AK Parti'den Kadın Şürası

Toplantıda kadınların yerelde neler yapabilecekleri, sorunların neler olduğu ve çözümleri örneklerle değerlendirilecek.

Üç oturum halinde yapılacak şuraya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İlk oturumda kadın meclis üyelerine tecrübe paylaşımı yapılacak. İkinci oturumda ise yurt dışından gelenlerle Türkiye'deki kadın belediye başkanları arasında iyi niyet anlaşması imzalanacak. Üçüncü oturumda da çıktılar kamuoyu ile paylaşılacak.

17 ülkeden yabancı konukların olacağı şuraya Tunus, Endonezya gibi ülkelerden kadın belediye başkanları da katılacak. Ayrıca, organizasyonda AK Partili belediyelerin, sıfır atık ve çevreye duyarlı STK'ların ve bazı Bakanlıkların stantları da olacak. Belediyeler bu organizasyon sayesinde hem kendi şehirlerini tanıtma imkanı bulacaklar hem de diğer davetlilerle iletişim kurabilecekler.

Damla Peker

Türkiye
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