1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıdada fiyat oyunu son bulacak

Özellikle yaş sebze-meyvede aracılar yüzünden artan üretici ile tüketici fiyat farkının azaltılması için tarımsal kooperatifçilik mevzuatı düzenlenecek. Kooperatiflere vergi avantajı, hallerde öncelik tanınması ve istihdam desteği gibi imkanlar verilecek.
 06 Aralık 2019 07:56
Yazdır
Gıdada fiyat oyunu son bulacak

Kooperatifçilik mevzuatında, gıda enflasyonunun düşürülmesi, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının kapatılması ve üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasını öngören yeni düzenlemeler yapılıyor. AK Partili bazı milletvekilleri ve Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışma ile kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi gibi imkanlar verilecek. AK Parti kaynakları, ürünün tüketiciye ulaştırılmasındaki aracılık faaliyetlerinde suistimaller yaşandığını, bu suistimallerin üretici kooperatiflerine yansıdığını hatırlattı. Bu amaçla, başta gıda fiyatlarının yükselmesinin önüne geçmek ve kooperatiflerdeki yapısal problemlerin giderilmesi amacıyla mevzuatta bazı değişiklikler yapılacağını belirten AK Parti kaynakları, hazırlıklarla ilgili şu bilgiyi verdi:

SUİSTİMALLER YAŞANIYOR

"Kooperatiflerde suistimaller yaşanıyor. Denetim problemi var. Şubeleşemiyorlar. Akraba kayırmaları; makam dağıtma, yüksek huzur hakkı bedelleri yüzünden kar edemiyorlar. Üyelikten çıkarma ve yeni üye yazma konusunda da şaibeler var. Bunların sıkı denetlenmesi ve karlı kurumlara dönüştürülmesi gerekiyor. Yapılan hazırlıklar kapsamında kooperatifçilik sistemi baştan aşağı gözden geçirildi. Yeni yapılacak düzenlemelerle başta kadınların kurduğu üretici kooperatifleri olmak üzere kooperatifçiliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Seracılık kooperatiflerine yönelik yeni bazı adımlar olacak. Girdilerin azaltılması, denetim probleminin çözülmesi amaçlanıyor. Üretici ve tüketici birlikte kazanır hale getirilecek. Tarım kooperatiflerine, vergi avantajı sağlanması, hallerde öncelik verilmesi, tarım ilacı alımında kolaylık sağlanması, istihdamın desteklenmesi şeklinde bir altyapı oluşturulacak. Kooperatifçilik şu anda üretici açısından avantajlı değil. Kooperatifler aracılığıyla ürünü satarak ticaret yapmak isteyen bir üreticinin şu anda hiçbir avantajı yok. Rekabet edecek gücü yok. Bu nedenle vergi avantajı getirilmesi planlanıyor. Üreticilerin kooperatifler aracılığıyla bir araya gelmelerini sağlayıp tüketicinin ürünü daha ucuza almasını hedefliyoruz. Kooperatifçilik sistemi tam olarak oturursa gıda fiyatlarına da olumlu etkisi olacak"
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY'den yeni bir şehre daha sefere başlıyor
05 Aralık 2019 18:51		 'Termik santraller için 2 milyar dolar gerekli'
05 Aralık 2019 09:05
En çok bankalar kar etti
05 Aralık 2019 07:20		 Ayak direyen patronlardan işçilere 'filtre' tehdidi
05 Aralık 2019 06:50
TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergisi sıralamasında 15 basamak yükseldi
04 Aralık 2019 11:31		 Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
04 Aralık 2019 10:19
Kasım ayının zam şampiyonu domates
03 Aralık 2019 11:10		 AnadoluJet'ten yurt içi uçuşlarında yüzde 40 indirim
03 Aralık 2019 10:13
Maliye sürpriz yumurtacılara 'sürpriz' yaptı
03 Aralık 2019 08:25		 Küçük esnafın Youtube ile sınavı
03 Aralık 2019 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
CHP'de 6 bankamatik yandaş
Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi
Albayrak grubunun ürettiği süpürge Karayolları filosunda
Gıdada fiyat oyunu son bulacak
Muradiye, Özalp ve Başkale Belediye Başkanlarına gözaltı
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şikayet kutusu 3
şef 2
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 4
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
tavla 2
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
ferdi kadıoğlu 1
SON İLANLAR
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli 2 personel alacak
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam